Тревожные сирены сразу в трех городах – Житомире, Чернигове и Шостке (Сумская область) зазвучали в 01:44.

Внимание В Виннице раздается тревожная сирена: всем – в укрытие

Местным жителям нужно срочно направляться в укрытие.

Главное – не паникуйте и действуйте решительно. В укрытиях нужно находиться, пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги.

К слову, в Житомире сигнал сирены звучит уже второй раз за чуть больше часа. Перед этим он раздался в 00:20.

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