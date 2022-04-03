Так, полицейские Житомира совместно с сотрудниками СБУ разоблачили двух мужчин. Они наладили схему продажи гуманитарной помощи. В частности, злоумышленники торговали тепловизорами.

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Тепловизоры привозили под видом гуманитарки

Одного из злоумышленников удалось поймать "на горячем". 58-летний мужчина 2 апреля в Житомире пытался продать тепловизор. После этого правоохранители провели следственные действия. Они изъяли из дома мужчины доказательства, свидетельствующие о том, что он занимался продажей гуманитарной помощи.

Мужчины привозили тепловизоры из Польши под видом гуманитарки / Фото МВД

Оказалось, что двое мужчин из Польши в Украину привозили тепловизоры под видом гуманитарной помощи. На самом же деле они не планировали отправлять устройства ночного видения украинским военным, а занимались их реализацией.

На самом деле технику злоумышленники привозили только для продажи / Фото МВД

Теперь злоумышленников ожидает уголовное наказание. Они могут сесть за решетку на срок от 3 до 8 лет.

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