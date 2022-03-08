Благодаря отважным украинским героям оккупанты не смогли достичь ни одной своей цели и несут бешеные потери. Враг решил опуститься до самой подлости – обстрела гражданских.

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Тревога в Житомире и Виннице

В Житомире и Виннице объявлена ​​воздушная тревога, есть угроза вражеского обстрела. Всем жителям города нужно немедленно уйти в укрытие.

Оставлять безопасное место можно только после ответного сигнала.