Благодаря отважным украинским героям оккупанты не смогли достичь ни одной своей цели и несут бешеные потери. Враг решил опуститься до самой подлости – обстрела гражданских.
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Тревога в Житомире и Виннице
В Житомире и Виннице объявлена воздушная тревога, есть угроза вражеского обстрела. Всем жителям города нужно немедленно уйти в укрытие.
Оставлять безопасное место можно только после ответного сигнала.
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