Дорога, которую обычно преодолевают за 1,5 – 2 часа, заняла 10 часов. О подробностях этой эвакуации рассказали в Житомирской ОВА.

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У каждого спасенного свои счеты к оккупантам

У каждого спасенного человека теперь свои счеты к оккупантам. Молодые родители, ребенок которых во сне вздрагивает и говорит "пах-пах-пах". Мальчик, который ни на секунду не готов отпустить отца, даже чтобы отнести вещи в комнату, где они теперь смогут перевести дух,

– рассказали о состоянии эвакуированных в ОВА.

В Житомире жителям Бородянки предоставили комнаты и обеспечили питанием. Кому было необходимо – тот смог получить медицинскую помощь. Волонтеры расспрашивают людей о необходимом и постараются обеспечить этим из запасов Гуманитарного штаба Житомирской областной военной администрации.

Людей привезли из Бородянки и окрестных сел / Фото Житомирской ОВА

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