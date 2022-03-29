Там отметили, что враг применяет террористические методы ведения войны и наносит коварные удары для жертв среди гражданского населения.

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"Из-за угрозы авиаударов на территории Овручской ТГ настойчиво просим находиться в укрытиях всю ночь", – отметили на странице Овручского городского совета.

Там отметили, что особенно это касается жителей многоэтажных домов.

Кроме того, отметили своевременно реагировать на сигнал гражданского оповещения, то есть сирену, и сразу следовать к укрытию.

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