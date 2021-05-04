В Житомирской области трое парней избили 32-летнего жителя Турчиновки. Мужчина скончался от многочисленных гематом и ушибов.

Молодые люди заявили, что таким образом пытались отучить местного жителя от алкоголя и проявлений агрессии. Полиция уже открыла уголовное производство по факту избиения.

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На Житомирщине ребята забили до смерти мужчину

Сообщение о смерти 32-летнего мужчины поступило в полицию 3 мая. Умершего нашла в летней кухне домохозяйства сожительница. Она и вызвала правоохранителей.

При осмотре полицейские обнаружили на теле убитого многочисленные гематомы, синяки и ушибы. Им удалось установить, что местный житель скончался от полученных травм накануне вечером.

Полиция уже начала расследование по признакам правонарушения, предусмотренного статьей "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Также следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти мужчины.

Молодчикам грозит от 7 до 10 лет лишения свободы

По предварительным данным, трое ребят в возрасте от 15 до 24 лет, избили мужчину. Совершили это молодые люди по просьбе общей знакомой. Юноши отметили, что таким образом пытались заставить его перестать злоупотреблять спиртным и проявлять агрессию к другим.

Ребятам грозит наказание в виде лишения свободы – от 7 до 10 лет. Полиция подробно расследует все обстоятельства инцидента.