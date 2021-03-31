В Житомирской области 30 марта напали на Андрея Недашковского – депутата Коростенского городского совета от "Слуги народа". Неизвестные применили в отношении него газовый баллончик и пытались избить.

В партии рассказали, что 2 неизвестных в масках встретили Недашковского в подъезде дома примерно в 8:00.

Читайте также В Запорожье неизвестные жестоко избили депутата облсовета: фото

Детали нападения на Недашковского

В отношении "слуги народа" применили газовый баллончик, его пытались избить.

Такое вызывающее поведение наводит на мысль, что преступники имеют покровителей в местной власти, а потому уверены в безнаказанности,

– отмечают в политсиле.

Как депутат объясняет нападение на него

Сам Недашковский считает, что на него напали из-за принципиальной позиции депутатов Коростенского городского совета от фракции "Слуга народа" по проблеме вывоза мусора.

"Мы надеемся, что следствие как можно быстрее найдет виновных", – отметил депутат. Однако добавил, что "слуги" возьмут на контроль "проблему мусора, которая стала настолько острой для жителей Коростеня".

Что говорят в полиции

Депутатская фракция "Слуги народа" Коростенского горсовета считает недопустимыми такие действия в отношении кого-либо из граждан, а потому требует обратить внимание полиции на этот факт и усилить меры безопасности на территории ОТГ.

В полиции УНН подтвердили факт нападения на депутата и добавили, что открыли по этому уголовному производству.

Напомним, ранее в Киеве совершили нападение на народного депутата Украины Антона Полякова. Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако впоследствии правоохранителям удалось задержать его.