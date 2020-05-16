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В Житомирской области простились с погибшим бойцом ССО Дмитрием Кузьменко

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На Житомирщині попрощалися з Дмитром Кузьменком
На Житомирщині попрощалися з Дмитром Кузьменком / колаж 24 каналу

В селе Райки, что в Житомирской области простились с сержантом Дмитрием Кузьменко. Воин Сил спецопераций погиб в Краматорске 13 мая во время учений при невыясненных обстоятельствах.

Про прощання з загиблим українським військовим повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Володимир Федоренко.

До слова У Львові попрощалися з загиблим на Донбасі Андрієм Супріганом: фото

Відбулося прощання з воїном-героєм Дмитром Кузьменком, який служив у Силах спеціальних операцій. Щирі співчуття та низький уклін батькам, рідним та колегам-побратимам,
– написав голова ОДА.

Хлопець загинув 13 травня під Краматорськом разом з майором Андрій Андрієм Супріганом. Обставини інциденту офіційно невідомі, але місцеві ЗМІ писали, що бійці загинули під час десантування у воду.

Відомо також, що Дмитро Кузьменко проходив службу у 54 розвідувальному батальйоні. Він був бійцем Сил спеціальних операцій.

Краматорськ Донецької області: карта

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Житомира Жертвы Операция Объединенных сил Новости Украины
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