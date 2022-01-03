Поздравления снимали 3 дня

Сначала представители ОПУ позвонили ректору Черновицкого национального университета. У него они искали номер телефона доктора физико-математических наук Ангельского.

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Новогоднее поздравление президента снимали в течение 3 дней – с 24 по 29 декабря.

Это все продолжалось очень долго, потому что это был творческий процесс. Я почувствовал, что это такое – когда снимают фильм,

– поделился Ангельский.

Во время съемок профессор пообщался со многими выдающимися украинцами: военными, учителями, медиками, деятелями культуры и искусства. Но поговорить с Зеленским не удалось, ведь желающих было очень много.

Президент пригласил всех на следующий день к себе на встречу. "Предлагал поговорить о том, что у кого болит, какие проблемы требуют решения", – рассказал ученый. Однако Ангельский не остался, потому что должен был ехать домой.

Никто голодным не был, – профессор

Доктор наук опроверг обвинения пользователей соцсетей о том, что гостей не кормили, потому что столы на видео были без еды. Он рассказал, что закуски были в отдельном помещении.

Там не было застолья с алкоголем. На съемках использовали газировку "Живчик". А кормили нас в другом месте, выносили бутерброды. Никто голодным не остался,

– заверил Ангельский.

Что известно о новогоднем поздравлении президента

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом в компании выдающихся граждан. К праздничному столу пригласили Героев Украины, учителей, медиков, спортсменов и различных деятелей. Глава государства поблагодарил всех за их работу и победы в 2021 году.

Политик отметил, что в 2021 году не удалось достичь 3 целей: поднять зарплаты педагогам, увеличить уровень вакцинации и завершить войну на Донбассе. Однако он пообещал достичь этого в 2022 году.

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