Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Kantar online TRACK, проведенного в ноябре 2021 года.

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Как украинцы украсили свои дома в 2021 году

49% украинцев поставили дома искусственную елку;

26% – выбрали живую;

еще 15% выбрали ветви живой елки,

а 5% – искусственной.

Какую елку лучше выбрать

Если вы решили купить живую елку, обязательно проверяйте, есть ли у нее штрих-код и соответствующие документы. Если решили купить искусственную елку, то здесь не стоит экономить. Все потому, что от материала, из которого производятся такие деревья, зависит ваша безопасность и долговечность изделия.



Безопасная новогодняя елка / Инфографика 24 канала

В то же время, подавляющее большинство украинцев планируют праздновать наступление 2022 года дома (89%). 2% планируют празднование в кафе, ресторане (это значительно больше против 0,5% в прошлом году), еще по 2% будут праздновать на главной елке и в путешествии по Украине.