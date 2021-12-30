Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Kantar online TRACK, проведенного в ноябре 2021 года.
Важно Подарки на Новый год: где украинцы покупают подарки и что будут дарить
Как украинцы украсили свои дома в 2021 году
- 49% украинцев поставили дома искусственную елку;
- 26% – выбрали живую;
- еще 15% выбрали ветви живой елки,
- а 5% – искусственной.
Какую елку лучше выбрать
Если вы решили купить живую елку, обязательно проверяйте, есть ли у нее штрих-код и соответствующие документы. Если решили купить искусственную елку, то здесь не стоит экономить. Все потому, что от материала, из которого производятся такие деревья, зависит ваша безопасность и долговечность изделия.
Безопасная новогодняя елка / Инфографика 24 канала
В то же время, подавляющее большинство украинцев планируют праздновать наступление 2022 года дома (89%). 2% планируют празднование в кафе, ресторане (это значительно больше против 0,5% в прошлом году), еще по 2% будут праздновать на главной елке и в путешествии по Украине.
Что известно об исследовании
Опрос был проведен по инициативе и финансированию Kantar Украина. Оно представляет городское население Украины в возрасте 18 – 55 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта, региона. Объем выборки – 1000 респондентов. Метод: онлайн-опрос (использование интернета в этой группе – 84%). Квотная подборка. Квоты по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта.