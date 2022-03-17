Законопроект уже внесли в Госдуму. Его авторами стали депутаты от "Либерально-демократической партии", сообщают российские СМИ.

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Заметим, что ранее в России ограничили продажу сахара, соли и масла. Это произошло после того, как западные страны начали вводить против государства-агрессора санкции.

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