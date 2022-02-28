Война, которую ведет Россия, забирает жизни мирных украинцев. Однако под звуки обстрелов рождаются дети, а взрослые соединяют свои судьбы. Об одном из таких случаев рассказала в сети директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Елена Ефименко.

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Бракосочетание в 5-ый день войны

Жизнь продолжается! Именно этими словами я поздравила молодоженов, которые на 5 день войны решили пожениться,

– рассказала Ефименко.

Соединить свои судьбы в такое непростое время отправились медсестра гастроэнтерологического центра Киевской областной клинической больницы Мария и IT-специалист и волонтер Дмитрий.



На 5-ой день войны поженились волонтер и медсестра / Фото Елены Ефименко

Они любят друг друга! И ничто не может изменить их планы, даже война, – подчеркнула директор департамента. Она добавила, еще, пожалуй, не о такой свадьбе они мечтали, однако их глаза светятся от счастья: "И эти глаза четко знают, что любовь победит войну! И по-другому не может быть, ведь уже завтра весна".

На необычной свадьбе пары были врачи, медсестры, руководитель больницы.

Редакция 24 канала поздравляет Марию и Дмитрия с бракосочетанием! Желаем любви и жить в свободной и мирной стране.

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