В Украине печально, как в США и ЕС: какие плюсы и минусы были в СССР
В Советском Союзе были плюсы и минусы. Минусы – вас могли расстрелять или отправить в Гулаг.
Источник:фейсбук Сергея Фурсы
Плюсы – отправляли не всех и можно радоваться, что ты выжил. А если еще и написать правильную анонимку, то можно увеличить жилплощадь на целых 7 метров за счет комнаты соседа, за которым придут в 3 утра.
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- Минусы – нечего было жрать.
- Плюсы – радость от того, что достал колбасу по блату.
- Минусы – вы никуда не могли поехать.
- Плюсы – экономия на заграничных поездках.
- Минусы – вы жили бедно и средняя зарплата была ниже, чем сейчас в Украине.
- Плюсы – ваши соседи тоже жили бедно и не было успешного одноклассника, который теперь бесит своими фото.
- Минусы – могли отправить в Афганистан умирать.
- Плюсы – гордость за великую страну, которая может всем показать кузькину мать.
- Минусы – машина как роскошь.
- Плюсы – нет пробок.
- Минусы – железный занавес, никакого тебе Голливуда или международных трансляций.
- Плюсы – интересный Чемпионат по футболу, ведь ты не видишь, как играют в Англии.
- Минусы – туалетная бумага появилась позже, чем в США появились цветные телевизоры.
- Плюсы – да нафига та туалетная бумага, жрать все равно нечего.
Фурса назвал преимущества и недостатки жизни в СССР / Фото znak
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В Украине же так печально. Как и в США и ЕС.
Пошел в магазин и купил колбасу. И никакой радости. Колбаса и колбаса. А где же азарт? Приключения? Чувство, что ты победитель, если идешь домой с колбасой?
Пошел и купил картошку. А где же радость от того, что с ранней весны выезжаешь на природу и занимаешься физическим трудом? И свою картошку вырастил сам. И гордишься прямо своей картошкой. Никакой химии. Чистый продукт.
Разве могут понять эти простые радости современные дети? А эти скучные европейцы, у которых уже 70 лет все тупо хорошо.
Слабаки. Разве это жизнь.
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