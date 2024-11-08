На украинский спорт значительно повлияла российско-украинская война. Однако ни разрушенные стадионы, ни ежедневные обстрелы не останавливают наших пограничников-олимпийцев в борьбе за право быть среди лучших, передает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Украинские спортсмены

Боксер спортивного комитета Госпогранслужбы Александр Хижняк получил свое первое олимпийское золото на играх в Париже и стал четвертым украинским олимпийским чемпионом по боксу.

По его словам, эта олимпиада очень отличалась от предыдущих игр, ведь украинские спортсмены имели во Франции еще одну важную миссию.

Главная задача каждого спортсмена было не только одержать победу, но и говорить о ситуации, которая у нас в стране. У нас война, но мы хотим, чтобы был мир, спокойствие, а наши семьи жили в безопасности,

– сказал Александр Хижняк.

Из-за войны в Украине спортсмены чувствуют двойную ответственность. Они знают – наши военные тоже ждут от них побед.

"На соревнованиях я ставлю себе цель – одолеть своего конкурента. Победа – это золотая медаль, особенно сейчас, когда в нашей стране война. Многие военные наблюдают за моими поединками. Мне хочется побеждать, поднимать им настроение, боевой дух, чтобы они не сдавались", – отметил олимпийский чемпион.

Подняться на вершину олимпийского пьедестала также повезло и пограничнице Елене Кравацкой. После серебряной медали на олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, девушка решила, что украинский гимн непременно будет звучать в Париже.

Мы на своем фронте должны сделать так, чтобы как можно больше людей видели наш флаг и звучал украинский гимн. И все, что мы можем для этого делать – это побеждать на соревнованиях и рассказывать международным СМИ о том, что происходит в нашей стране,

– рассказала она.

Каждый украинский спортсмен испытывает гордость и счастье, когда одерживает победу и в его честь звучит гимн.

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Это неповторимые эмоции внутри, ведь несмотря на все обстоятельства команда смогла достичь результата и доказать всему миру, что наша страна сильная и выстоит.

Олимпийская чемпионка говорит, что сложнее всего тренироваться во время воздушной тревоги дома – в Одесской области. По ее словам, когда родные под обстрелами, сконцентрироваться на спорте невозможно.

У меня был очень сложный период в марте. Я понимала, что такое может быть и во время Олимпиады, но знала, что другого шанса не будет. На то, что сейчас происходит в стране, я не могу повлиять, но могу сделать все возможное, чтобы как можно больше людей увидели украинский флаг и это мотивирует,

– добавила Кравацкая.

Влияние России на украинский спорт

Россия пытается уничтожить украинские города и спорт. С начала полномасштабной войны наша страна потеряла более полутысячи спортсменов – взрослых и детей. Каждому из них могли бы аплодировать стадионы. Кто-то погиб, защищая родную землю, а кто-то – от ударов ракет и авиабомб.

Безграничная благодарность всем военным, которые ценой собственной жизни защищают мир и покой в нашей стране,

– подчеркнул Александр Хижняк.

Наши спортсмены прилагают максимум, чтобы отомстить за своих павших коллег. Около трех тысяч из них – с оружием в руках, а другие – отплачивают врагу олимпийскими медалями.

"Украина сильная, наш народ несокрушимый. И несмотря на то, сколько времени уже идет война, мы все равно победим. Главное в это верить и не опускать руки", – подчеркнула Елена Кравацкая.