Ветеран рассказал 24 Каналу, что подрыв сильно повлиял на его здоровье, но он ни за что не сдастся. Он мечтает только о свободной и счастливой Украине.

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Военный вспомнил о подрыве на противотанковой мине

Ветеран рассказал, что первый год после подрыва на противотанковой мине он боролся за жизнь. После этого он пытался максимально вернуться к повседневной жизни – ходить на протезах, работать, управлять автомобилем. Все это было очень непросто.

Симороз отметил, что за 2 года он доказал многим, что отсутствие ног не означает, что он не может бороться со своими врагами, которые читали новости о его ранении с улыбкой. Он также благодарен всем врачам, родственникам и близким, которые в это время были рядом с ним.

Вся эта история о борьбе. И тот мотор, который полетел мне в лицо после противотанковой мины, и та машина, которая подорвалась. Это история, когда жизнь победила смерть. Слава Богу, это история с хеппи-эндом. Я люблю старые голливудские фильмы, где есть простой, добрый финал. И хотя моя история драматическая, с увечьем, но она все-таки о хэппи-энде,

– подчеркнул он.

По словам ветерана, сейчас он счастлив благодаря тем людям, которые в него верят. Он нашел себя и продолжает бороться с внутренним врагом в нашей стране.

Я хочу изменить нашу страну, потому что не планирую жить здесь только год или два и умирать, сдаваться России. Я хочу, чтобы наша страна победила. Я хочу прожить здесь до старости. Это моя мотивация продолжать борьбу и не опускать руки,

– отметил Симороз.

По его словам, он по жизни оптимист и не любит жаловаться. К врачам на обследование его "загоняют" родственники.

К сожалению, подрыв серьезно отразился на его здоровье. Только за время лечения в реанимации в него влили 6 литров крови. Фантомные боли также присутствуют в его жизни, но уже меньше, чем раньше.

"Та деятельность, которой я занимаюсь, является нервной. Это тоже влияет на здоровье. Потому что, к сожалению, это уже не тот 24-летний активист, который может бегать и со всеми ссориться. То есть здоровье после ранения пошатнулось, а эмоциональные приключения в такой интересной работе, которую я выполняю, до сих пор остаются", – заметил ветеран.

Для того, чтобы быть активным на протезах и хорошо себя чувствовать Симороз вынужден сильно работать над своим физическим состоянием. Даже тогда, когда не хочется, нет времени, когда присутствует усталость, он продолжает заниматься.

Это дает возможность ходить на протезах, быть самостоятельным, передвигаться к своей машине, ездить на ней, быть там, где я хочу быть. Но, конечно, все это сложно,

– сказал ветеран.

Он добавил, что его мотивирует именно война в стране. По словам Симороза, он получает удовольствие, когда удается отстоять справедливость, в какой-то сфере сделать Украину более цивилизованной. Своей целью он не считает что-то материальное.

Украину надо менять. У меня уже вторая жизнь, у вас всех первая, а у меня – вторая. Я победил смерть, которая хотела меня забрать. Поэтому ничего не остается, как самоотверженно это делать. Кто-то мечтает о Mercedes, а я о том, чтобы через десятки лет оглянуться назад и сказать, что все сделал правильно,

– подчеркнул Ветеран.