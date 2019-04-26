Жизнь в кредит: что нужно знать о денежных займах в Украине

Украинцы привыкают жить в долг.

Суммарный портфель займов в Украине в прошлом году вырос на треть – до более чем 130 миллиардов гривен. Все это благодаря наращиванию объемов потребительского кредитования. Об этом сообщают в НБУ.

Эксперты считают, что на сегодня сегмент рынка активно осваивают небанковские учреждения и именно для них сфера потребительского кредитования должна стать приоритетной.

Я был бы сторонником того, чтобы банки были вообще очень ограничены в выдаче потребительских кредитов, чтобы этим занимались просто финансовые компании, которые могут искать у компаний и у частных лиц деньги, которые потом используют для такого потребительского кредитования. И чтобы не было рисков для вкладчиков,

– сказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

Каждый третий украинец берет деньги взаймы. И, обычно, эти деньги идут на покупку бытовой техники.



"Я нашла очень интересное предложение – в течение трех месяцев взять неограниченное количество кредитов да еще и по нулевой ставке", – поделилась киевлянка Евгения.

Все чаще в Украине увеличивается количество финансовых компаний, которые выдают краткосрочные кредиты, а преимуществом работы микрофинансовых сервисов является скорость принятия решений, ведь человеку, который нуждается в деньгах, не нужно долго ждать.

"В течение трех месяцев вы можете обратиться в компанию Dinero и взять столько кредитов, сколько вам необходимо. И они все будут полностью под 0%", – рассказала руководитель отдела маркетинга Dinero Анна Моисеева.

Все, что нужно сделать для получения кредита – заполнить заявку на сайте, а сама же ответ поступает заявителю уже через несколько минут.

Директор компании Dinero Илья Веселый рассказывает, что их компания является частью международной группы.

Мы реально стараемся быть самыми дешевыми на рынке, давать клиентам нормальную стоимость продукта. Чтобы это не было для них финансовой кабалой,

– добавил он.

Компания Dinero предоставляет займы под 0% в течение 3 месяцев. То есть, вы берете ссуду и возвращаете только то, что получили на карту. Для возврата займа есть несколько вариантов и каждый выбирает для себя самый удобный. Это можно сделать через платежный терминал, через любой банк, либо из личного аккаунта на сайте.

руководитель отдела маркетинга Dinero Анна Моисеева.