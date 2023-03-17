Позиция ДТЭК появилась на официальном сайте оператора 17 марта.

К теме Жители одесского ЖК "Малинки" опасаются, что ДТЭК "отрежет" поставки электричества

ДТЭК выполнил свои обязательства перед ООО "СК Фамильный дом"

Чтобы обеспечить жильцов ЖК "Малинки" надежным электроснабжением, застройщик должен завершить работы в части своих обязательств. Как только технические условия со стороны застройщика будут полностью выполнены, клиенты получат надежное электроснабжение по постоянной схеме,

– говорится в сообщении ДТЭК

Известно, что ДТЭК Одесские электросети в соответствии с техническими условиями осуществил технические меры, необходимые для подключения жилого дома по постоянной схеме и обеспечил проектную мощность. Теперь застройщик ООО "СК Фамильный дом" должен завершить свои работы в части присоединения, а именно - подключить кабельные линии ко второму вводу в питающей дом трансформаторной подстанции.

ДТЭК готов предоставить доступ и содействие для скорейшего выполнения технических условий застройщиком. После завершения всех работ жители ЖК "Малинки" получат вторую категорию надежности электроснабжения, то есть 2 источника питания дома, как это предусмотрено проектной документацией, отмечает оператор.