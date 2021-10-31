Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале в воскресенье, 31 октября.

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Как упростили получение сертификата

Прежде, чтобы получить COVID-сертификат, в приложении нужно было подписать запрос на сертификат "Дия. Подпись". Для этого использовали технологию Photo ID, фактически "подпись лицом". На портале же использовали электронный ключ (файловый или облачный носитель).

Что изменилось? Теперь нужно только зайти в приложение или на портал и нажать "Получить сертификат". Это все – подписывать запрос на сертификат "лицом" не нужно.

Над чем еще работают в Минцифре

Федоров призвал поделиться этой информацией с украинцами, в частности со знакомыми старшего возраста, людьми с проблемами со зрением или всеми, у кого раньше возникали проблемы с подписью при попытке получения сертификата о вакцинации.

Мы не меняем своих принципов – строить удобное государство. Поэтому готовы принимать решения, искать выход, если мы видим, что это позволит упростить процесс,

– объяснил министр.

По словам чиновника, его ведомство бросило все силы на то, чтобы упростить введение данных о вакцинации и решить ошибки с дозами, партиями и нумерацией вакцин. Работают и над тем, чтобы была возможность качественно генерировать сертификаты о выздоровлении и результатах ПЦР-тестов.