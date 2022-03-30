Такое мнение в эфире 24 канала высказал Александр Драбинко – митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ. По его словам, именно поэтому идея может быть оправдана.

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Митрополит: Патриарх Кирилл благословил войну Кремля

Митрополит отметил, что полномасштабную войну России против Украины благословил Патриарх Кирилл, являющийся главой религиозной организации в стране-агрессоре.

Законопроект о запрете МП достаточно жесткий, но и мы живем в жестких условиях,

– подчеркнул он.

В то же время, церковнослужитель рассказал, что не стоит говорить о какой-то жалости или жесткости этого закона, ведь никто не будет приходить и никого не будет выгонять из храмов.

Также митрополит отметил, что законопроект не является новостью, поскольку уже был закон, который был принят о переименовании Московского патриархата. Однако даже после того, как закон вступил в силу, его не выполнили.

"Уже прошло 9 месяцев от того, когда епархии и приходы Московского патриархата в Украине должны были быть перерегистрированы. Сегодня их просто можно было снять с регистрации и не нужно было принимать никакие законы, поскольку он не выполняется", – считает он.

Митрополит высказался о запрете Московского патриархата: смотрите видео