Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, заметив, что в последнее время в ХАМАС случились значительные изменения. Они не могут больше воевать.

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Что будет дальше

Как отметил Зильбер, недавно израильская армия ударила по Сектору Газы и, вероятно, уничтожила командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Сейчас боевики говорят, что это неправда. Но в таком случае они уже давно бы показали видео с ним, чтобы опровергнуть информацию. А этого до сих пор нет. Поэтому с высокой вероятностью он уже мертв.

Для них это сильный моральный удар. Дейфа считают вторым номером в ХАМАС. Но фактически военной системой руководил именно он. Сейчас они дезорганизованы и дезориентированы. Также перекрытие "коридора" привело к прекращению контрабанды оружия. Это вызывает у них "голод",

– сказал Зильбер.

Сопротивление ХАМАС постепенно истощается. Но о скором окончании войны пока не стоит говорить. Сейчас Израиль продолжает зачистку на территории Газы. Параллельно идет помощь местному населению. Уже была информация, что там будут поставлять питьевую воду, электричество, бензин, газ; гуманитарную помощь и т.п.

А что же заложники? Все зависит от условий. На условия ХАМАС, что Израиль закончит войну, уходит из Газы и отпускает убийц, Нетаньяху не готов идти. У него нет политической поддержки на это решение. Посмотрим, кто кого дожмет. Израиль хочет обменять заложников, но оставить возможность продолжить войну и дожать ХАМАС. Возможно, будет альтернатива, что верхушку отпустят в какую-то третью страну,

– отметил Зильбер.

Обратите внимание! 13 июля появилась информация, что в результате израильского ракетного удара якобы удалось уничтожить руководитель военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейфа. Он организовал нападение на Израиль в октябре 2023 года.