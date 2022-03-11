Известно, что у Марьяна Кушнира произошла контузия из-за ракетного удара с авиации оккупантов.

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Он произошел около 3 ночи 11 марта 2022 в Барышевке. Кроме того, есть еще пострадавшие, однако точное их количество пока неизвестно. Погибших нет.

Журналисту Радио Свобода медицинскую помощь оказали военные медики и врачи Барышевки. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии.

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