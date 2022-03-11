Об этом сообщил в эфире 24 канала корреспондент из Луцка. Он рассказал в каком состоянии больных привезли в медицинские учреждения.

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Сотрясение и поражение ног

По словам корреспондента, 4 раненых доставили в областную клиническую больницу. Кроме того, у 2 других – сотрясение головного мозга и поражение ног. Они сейчас находятся в городской больнице.

У пострадавшего произошла паническая атака

По его информации, у одного из пострадавших была паническая атака, однако его уже успокоили. Также журналист отметил, что другой пострадавший получил травмы в результате завалов, откуда его достали спасатели.

Корреспондент отметил, что больным оказывают необходимую медицинскую помощь.

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