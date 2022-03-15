Российские СМИ сообщают, что Овсянникову признали виновной по части 2 статьи 20 административного кодекса России "Организация несогласованной акции". 24 канал передает детали.

Подробнее В прямом эфире пропагандистского канала появилась редактор с плакатом "Нет войне": видеофакт

За проявление неповиновения террористическим властям в виде протестного плаката в прямом эфире пропагандистского канала Марина Овсянникова получила штраф в размере 30 тысяч рублей – по официальному курсу российского Нацбанка это около 265 долларов.

Некоторые российские СМИ вместе с тем заявляют, что редактора "Первого канала" судили не за антивоенный плакат , а за заранее записанное видеообращение, в котором она осудила войну России против Украины.

Добавим, что после выхода из судебного зала осужденная редактор "Первого канала" рассказала, что провела почти 2 суток без сна, а ее допрос длился 14 часов .

К слову, кроме штрафа, появилась информация, что Министерство юстиции России признало Марину Овсянникову иностранным агентом .