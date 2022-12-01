По словам Богдана Сеника, решение о лишении аккредитации было принято сегодня, 1 декабря. Это сделали после того, как получили соответствующее письмо-ходатайство от Министерства культуры и информационной политики.

Стоит внимания Петиция о блокировании сайта "Страны" набрала 25 тысяч голосов

Журналистам подсанкционного СМИ отменили аккредитацию

Он сообщил, что журналистам информационного агентства "360 новости", которые продолжали работать на портал "Страна", отменена аккредитация: Бовтрук Владислав Петрович; Зубович Андрей Владимирович; Крюкова Светлана Валентиновна; Толт Анастасия Владимировна.

Напомним, что 14 ноября в Херсоне провели первый престур для журналистов после освобождения города. В этот же день в Херсон прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

15 ноября, издание "Страна.ua" обнародовало анонимный фоторепортаж из освобожденного города. На опубликованных фото был их водяной знак.

На сайте "Страны.ua" Владислав Бовтрук фигурирует как специальный корреспондент издания. 16 ноября на сайте, не заблокированном в Украине, вышел репортаж, подписанный его именем. Журналисты "Детектор медиа" обратился за комментарием к Владиславу Бовтруку и заместителю главного редактора "Страны.ua" Светлане Крюковой, однако ответов они не получили.

Петиция о блокировке сайта "Страны" набрала 25 тысяч голосов

В конце сентября на сайте президента Украины появилась петиция о блокировке сайта "Страна.ua". Спустя почти месяц она набрала необходимое количество подписей.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о полном блокировании и прекращении сотрудничества госорганов с пророссийским изданием "Страна.ua".

Он поручил секретарю СНБО Алексею Данилову рассмотреть поднятые в нем вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать инициатора о результатах.

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