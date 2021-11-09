В 2021 году текст зачитал писатель Юрий Андрухович. Он перед началом признался, что волнуется.
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24 канал присоединился к радиодиктанту
Действо началось в 10:30. Название нынешнего диктанта, который написал и зачитал Андрухович, – "Слідом за пам'яттю".
Журналисты присоединились к всеукраинскому диктанту / Фото 24 канала
Радиодиктант национального единства: что известно
- Радиодиктан ежегодно проводят в День украинской письменности и языка. Этот праздник основали еще в ноябре 1997 года.
- Принять участие в написании радиодиктанта могут все желающие. Это хорошая возможность выяснить, хорошо ли вы знаете украинский язык. К слову, если уровень знаний безупречный – можно даже получить призы.
- Обычно подавляющее большинство участников – это школьники, учителя, госслужащие и писатели. Однако с каждым годом акция становится все популярнее в разных общественных кругах.
- Кто из известных лиц писал диктант в 2020 году – смотрите здесь.
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