В результате ДТП погибли 2 человека – водитель и пассажир BMW. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства трагедии.

Заметьте Осталась жена и 5-месячный ребенок: молодой полицейский трагически погиб на Киевщине

Детали ДТП

Пресс-служба Патрульной полиции Одесской области рассказала, что ДТП произошло около 05:00.

Водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на столб,

– говорится в сообщении.

Жуткое ДТП в Одессе: смотрите видео

ДТП в Украине: последние новости