Враг продолжает безжалостно уничтожать город, который был украшением украинского Донбасса. Сейчас на него больно смотреть.

По теме Мариуполь взял на себя удар, чтобы другие города организовали и держали оборону.

Телеграм-канал "Мариуполь сейчас" опубликовал видео из любимого парка мариупольских детей "Радуга".

Мариуполь стал городом-мучеником от действий российских военных преступников. По словам Анны Маляр, враг убивает несгибаемых мариупольцев, целится в жилые кварталы, промышленные объекты и жизненную инфраструктуру за непокорность и сопротивление оккупантам.

Так выглядит Мариуполь сегодня

Разрушенный Мариуполь / фото с телеграммы Мариупольского горсовета

Добавим, что представители местных властей призывают помочь городу, там скрывается от обстрелов еще около 170 тысяч мирных людей. Но, несмотря на то, что город обстреливают из разных видов оружия, украинские военные дают достойный отпор.

От 20 до 30 тысяч мариупольцев принудительно депортировали в Россию, – мэр города Бойченко: смотрите видео