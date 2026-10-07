Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, Украина гораздо лучше подготовлена к отопительному сезону, чем в прошлом году. Поэтому есть основания для определенного оптимизма.

Украинская энергетика держится

Как подчеркнул Рябцев, Россия уже выпустила по украинским энергетическим объектам более 2 000 ракет и более 13 000 дронов. Несмотря ни на что, энергетика работает, хотя локально и вводятся определенные ограничения. Однако это связано не с недостатком генерации, а с повреждением конкретных объектов, которые сразу же начинают ремонтировать.

К сожалению, некоторые объекты физически невозможно защитить. Их не удастся разместить под землей. В частности, это касается открытых распределительных устройств. Нужно просто время, чтобы энергетики их заменили.

Сейчас у меня дома должны быть отключения. Их нет. Что это значит? Энергетики успели раньше и обеспечили меня и соседей электричеством без ограничений. Эти отключения происходят не потому, что Украина не готова или не готовилась к отопительному сезону. Нет, россияне просто наносят удары по энергетике. Это факт, который будет сопровождать нас на протяжении всей войны. Но это не означает, что все сидят сложа руки,

– отметил Рябцев.

Эксперт по энергетике объяснил, какой будет нынешняя зима: смотрите видео 24 Канала

Может ли свет отключаться на 16 часов?

Как подчеркнул Рябцев, такой сценарий нельзя исключать. Однако он реализуется в том случае, если энергетическим объектам будет нанесен существенный ущерб.

Эти 16 часов, скорее всего, будут длиться недолго. Неделю. Возможно, несколько дней. Все зависит от степени повреждений. Понятно, что энергетики не способны отбивать баллистические ракеты. Президент уже говорил, что средств поражения баллистических ракет в этом году в три раза меньше, чем в прошлом,

– отметил Рябцев.

Добавим, что бывший министр топлива и энергетики Украины, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков отметил, что состояние энергетики зимой будет зависеть от трех ключевых факторов. Среди них – и погодные условия. Также важно, чтобы у Украины было достаточно средств ПВО для отражения дронов и ракет.