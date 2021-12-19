Миллер отдал под козырёк и экспорт прикрутил.
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"Газпром" терпит колоссальные убытки
В итоге, 2021-й год станет худшим по показателям экспорта российского газа в ЕС за пятилетку не превысив 145 миллиардов кубов.
На сегодняшний день практически все подземные хранилища "Газпрома" в Европе заполнены либо минимально, либо полностью опустошены.
Худшая ситуация в Австрии, где на газпромовском ПХГ UGS Haidach объём газа составляет менее 7%.
Важно Решение по "Северному потоку-2" не примут в первой половине 2022
Эта зима будет непростой, но нынешняя игра Россия, выльется ей катастрофическими последствиями.
Позиция Москвы заурядна и примитивна "Назло маме отморожу уши".
Почему Россия – государство-балабол: смотрите видео