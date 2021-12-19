Миллер отдал под козырёк и экспорт прикрутил.

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"Газпром" терпит колоссальные убытки

В итоге, 2021-й год станет худшим по показателям экспорта российского газа в ЕС за пятилетку не превысив 145 миллиардов кубов.

На сегодняшний день практически все подземные хранилища "Газпрома" в Европе заполнены либо минимально, либо полностью опустошены.

Худшая ситуация в Австрии, где на газпромовском ПХГ UGS Haidach объём газа составляет менее 7%.

Важно Решение по "Северному потоку-2" не примут в первой половине 2022

Эта зима будет непростой, но нынешняя игра Россия, выльется ей катастрофическими последствиями.

Позиция Москвы заурядна и примитивна "Назло маме отморожу уши".

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