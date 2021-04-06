В низинных районах Закарпатья снегом замело деревья, на которых уже были цветы. В частности в городе Ужгороде расцвели первые декоративные сакуры, которые теперь покрылись снегом.

На Закарпатье снежило 6 апреля. Пользователи сети активно делятся красивыми фотографиями цветов под снегом.

Актуально На Закарпатье расцветают первые сакуры: фото

Синоптики прогнозировали похолодание и осадки мокрого снега в течение 6 апреля. Утром 7 апреля непогода должна прекратиться. Однако возможны ночные заморозки до -3 градусов мороза.

Ужгородские сакуры покрылись снегом / Фото Сергея Гудака, Укринформ

Как снег повлияет на будущий урожай

При этом жители Закарпатья опасаются, что из-за такой непогоды не будет урожая ранних абрикосов, слив и персиков. Их цвет мог смерзнуться от снега.

В то же время ботаник Олег Колесник заверил, что непогода вряд ли негативно повлияла на урожай. По его словам, все будет зависеть от погоды, которая ждет деревья в будущем.