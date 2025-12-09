Укр Рус
24 Канал Новости Украины Синоптик ответила, наступила ли уже метеорологическая зима в Украине
9 декабря, 20:00
2

Синоптик ответила, наступила ли уже метеорологическая зима в Украине

Маргарита Волошина

Метеорологической зимы в Украине не наблюдается из-за плюсовых температурных показателей. В целом в последние годы зимы в нашем регионе становятся теплее.

Об этом сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Смотрите также Ждать ли сильный снег или дожди в декабре

Началась ли метеорологическая зима?

Синоптик рассказала, что в последнее время в Украину поступает более теплая воздушная масса с юга и юго-востока, и, соответственно, переносит к нам теплый воздух. Зимние периоды в последние годы становятся все более мягкими.

Хотя на календаре у нас сейчас календарная зима, но фактически у нас еще продолжается поздняя осень. Метеорологическая зима начинается тогда, когда среднесуточная температура по Украине несколько суток подряд будет 0 и ниже градусов, 
– объяснила Наталья Птуха.

Главной причиной этого она назвала общеклиматические изменения.

Что ждать зимой?

  • Синоптик Вера Балабух рассказала, что сейчас средняя температура зимой прогнозируется на 3 – 4 градуса выше нормы. Средняя за зиму температура стала еще выше, чем давали предыдущие расчеты.

  • Наталья Птуха также сообщала, что сейчас тенденции свидетельствуют, что устойчивый снег в Украине этой зимой маловероятно, поскольку в последние годы соответствующие осадки являются эпизодическими на территории нашей страны.

  • К слову, предпосылок для сильных морозов по Украине в декабре, в частности дневных, пока нет. В основном в течение этого месяца будет господствовать более теплая воздушная масса. Кое-где возможны ночные морозы.