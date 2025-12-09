Синоптикиня відповіла, чи настала вже метеорологічна зима в Україні
Метеорологічної зими в Україні не спостерігається через плюсові температурні показники. Загалом останніми роками зими у нашому регіоні стають теплішими.
Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Чи почалася метеорологічна зима?
Синоптикиня розповіла, що останнім часом до України надходить тепліша повітряна маса з півдня та південного сходу, і, відповідно, переносить до нас тепле повітря. Зимові періоди останніми роками стають дедалі м'якішими.
Хоч на календарі у нас зараз календарна зима, але фактично в нас ще продовжується пізня осінь. Метеорологічна зима розпочинається тоді, коли середньодобова температура по Україні кілька діб поспіль буде 0 і нижче градусів,
– пояснила Наталія Птуха.
Головною причиною цього вона назвала загальнокліматичні зміни.
Що чекати взимку?
Синоптикиня Віра Балабух розповіла, що наразі середня температура взимку прогнозується на 3 – 4 градуси вищою за норму. Середня за зиму температура стала ще вищою, ніж давали попередні розрахунки.
Наталія Птуха також повідомляла, що наразі тенденції свідчать, що сталий сніг в Україні цієї зими є малоймовірним, оскільки останніми роками відповідні опади є епізодичними на території нашої країни.
До слова, передумов для сильних морозів по Україні у грудні, зокрема денних, наразі немає. Здебільшого протягом цього місяця пануватиме тепліша повітряна маса. Подекуди можливі нічні морози.