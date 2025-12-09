Синоптикиня відповіла, чи настала вже метеорологічна зима в Україні

Метеорологічної зими в Україні не спостерігається через плюсові температурні показники. Загалом останніми роками зими у нашому регіоні стають теплішими.

Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також Чи чекати сильний сніг або дощі у грудні

Чи почалася метеорологічна зима?

Синоптикиня розповіла, що останнім часом до України надходить тепліша повітряна маса з півдня та південного сходу, і, відповідно, переносить до нас тепле повітря. Зимові періоди останніми роками стають дедалі м'якішими.

Хоч на календарі у нас зараз календарна зима, але фактично в нас ще продовжується пізня осінь. Метеорологічна зима розпочинається тоді, коли середньодобова температура по Україні кілька діб поспіль буде 0 і нижче градусів,

– пояснила Наталія Птуха.

Головною причиною цього вона назвала загальнокліматичні зміни.

Що чекати взимку?