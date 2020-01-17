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      Зима как 50 лет назад: когда похолодает в Украине

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      Последний раз 10 градусов тепла в январе синоптики фиксировали почти 50 лет назад. Экологи называют такие явления аномальными и связывают с изменениями климата. Ощутят ли украинцы настоящую зиму этого года – читайте дальше.

      В Житомире в приюте для медведей уже появляются посетители. Ведь в январе четверо медведей вышли из спячки почти одновременно.

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      Такое аномальное зимнее поведение медведей специалисты объясняют просто – из-за теплой зимы. Если температура упадет, то косолапые еще могут заснуть.

      Впрочем, больше всего климатические изменения влияют на растительный мир. Так во Львовском ботаническом саду зацвела жимолость, а это растению может навредить. Также специалисты уже предупреждают, что из-за теплой зимы весной станет больше вредителей. Поэтому в сельском хозяйстве придется чаще использовать защитные средства, а также минеральные и органические удобрения.


      Жимолость зацвела во Львове

      По словам синоптика, времени года как-будто подвинулись во времени. Впрочем, обещают, что зима в Украину таки придет в конце выходных. Однако, сильных морозов все же не прогнозируют.

      via GIPHY

      К слову, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 22 января в восточных и западных областях ожидаются снегопады, на остальной территории пройдет мокрый снег. 23 января снегопады накроют уже всю Украину.

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      16 января
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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Новости Львова Снег в Украине Погода
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