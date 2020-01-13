В Саудовской Аравии неожиданно выпал снег: удивительные фото
В жаркой Саудовской Аравии неожиданно выпал снег. Правда, он засыпал только северные регионы королевства.
Так, снег выпал на приграничном с Иорданией участке. Он стал настоящей диковинкой для местных, поскольку является большой редкостью в Саудовской Аравии. Фото заснеженных просторов пустынной страны пользователи активно распространяют в соцсетях.
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Так, саудовский принц Абдул-Азиз бен Турки аль-Файсал поделился заснеженным видом города Неом со своими подписчиками в Твиттере.
Температура в некоторых районах опустилась ниже 0 градусов. Местная власть просит людей быть осторожными на дорогах и находиться в тепле.
Впрочем, это не первый снег в Саудовской Аравии. В прошлом году в апреле королевство наблюдало за несколькими весенними снегопадами, которые удивили всех.
Снег в Саудовской Аравии/ фото aawsat.com
Интересно! Две – три недели в год жители Саудовской Аравии могут наслаждаться снегопадами в горах, на северо-западе страны. Заметает гору Джабал аль-Лоуз. Название переводится как "миндаль", на подножии горы растет много миндальных деревьев.