В Саудовской Аравии неожиданно выпал снег: удивительные фото

В жаркой Саудовской Аравии неожиданно выпал снег. Правда, он засыпал только северные регионы королевства.

Так, снег выпал на приграничном с Иорданией участке. Он стал настоящей диковинкой для местных, поскольку является большой редкостью в Саудовской Аравии. Фото заснеженных просторов пустынной страны пользователи активно распространяют в соцсетях.

Актуально: Мощные снегопады обрушились на Афганистан: число погибших увеличилось до 24

Так, саудовский принц Абдул-Азиз бен Турки аль-Файсал поделился заснеженным видом города Неом со своими подписчиками в Твиттере.

نيوم صباح اليوم ️ NEOM this morning pic.twitter.com/5Iw7WNNFVb — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) January 10, 2020

Температура в некоторых районах опустилась ниже 0 градусов. Местная власть просит людей быть осторожными на дорогах и находиться в тепле.

#WATCH: Parts of #SaudiArabia were blanketed by snow on Friday, especially in the northwestern regions such as the Dahr Mountains (Video: @alekhbariyatv)https://t.co/HCQWErHoR1 pic.twitter.com/g2pN8V7GRp — Arab News (@arabnews) January 10, 2020

Впрочем, это не первый снег в Саудовской Аравии. В прошлом году в апреле королевство наблюдало за несколькими весенними снегопадами, которые удивили всех.



Снег в Саудовской Аравии/ фото aawsat.com

Интересно! Две – три недели в год жители Саудовской Аравии могут наслаждаться снегопадами в горах, на северо-западе страны. Заметает гору Джабал аль-Лоуз. Название переводится как "миндаль", на подножии горы растет много миндальных деревьев.