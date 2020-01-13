15:41
13 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин открыл водкапровод. Президент Эстонии не приняла от Пыни подарок
      Вєсті Кремля
      19:29, 11 января
      Вести.UA. Жир: Тайная миссия Зеленского в Омане. Географический кретинизм
      Вєсті.UA
      16:43, 11 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      В Саудовской Аравии неожиданно выпал снег: удивительные фото

      69 Читати новину українською
      Заснеженные пейзажи Саудовской Аравии / фото из соцсетей

      В жаркой Саудовской Аравии неожиданно выпал снег. Правда, он засыпал только северные регионы королевства.

      Так, снег выпал на приграничном с Иорданией участке. Он стал настоящей диковинкой для местных, поскольку является большой редкостью в Саудовской Аравии. Фото заснеженных просторов пустынной страны пользователи активно распространяют в соцсетях.

      Актуально: Мощные снегопады обрушились на Афганистан: число погибших увеличилось до 24

      Так, саудовский принц Абдул-Азиз бен Турки аль-Файсал поделился заснеженным видом города Неом со своими подписчиками в Твиттере.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      نيوم صباح اليوم ️ NEOM this morning

      Допис, поширений عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@abdulaziztf)

      Температура в некоторых районах опустилась ниже 0 градусов. Местная власть просит людей быть осторожными на дорогах и находиться в тепле.

      Впрочем, это не первый снег в Саудовской Аравии. В прошлом году в апреле королевство наблюдало за несколькими весенними снегопадами, которые удивили всех.


      Снег в Саудовской Аравии/ фото aawsat.com

      Интересно! Две – три недели в год жители Саудовской Аравии могут наслаждаться снегопадами в горах, на северо-западе страны. Заметает гору Джабал аль-Лоуз. Название переводится как "миндаль", на подножии горы растет много миндальных деревьев.

      Старый Новый год: приметы, традиции, как праздновать в Украине
      сегодня
      8937
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Погода Саудовская Аравия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Катастрофа літака МАУ в Ірані: чотири висновки для України
      Валерій Пекар 188
      сегодня , 14:30 Кафе, детские сады и целые кладбища: какая судьба постигнет списанные самолеты
      Альона Захарова 67
      4 января , 10:00 Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений
      268
      сегодня , 12:00 Зеленский в океане, или Фудкорт и стадион – против Трампа и Путина
      Михайло Дубинянський 701
      сегодня , 08:40 Закон про працю: як зміняться правила звільнення
      Тимофій Милованов 3527
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук