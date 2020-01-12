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      Мощные снегопады обрушились на Афганистан: погибли 16 человек – фото

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      Снег в Афганистане унес жизни 16 человек / фото из соцсетей

      Афганистан накрыли мощные снегопады, особенно страдают западные и южные регионы страны. От веса снега проваливаются крыши зданий. От последствий непогоды уже погибли 16 человек.

      Так, в уезде Энджи, что в западной провинции Герат в результате непогоды погибли 6 человек, среди них – женщины и дети. Об этом информирует телеканал 1TV.

      Тем временем в ОАЭ: Дубай затопили сильные ливни: фото и видео

      Еще 2 человека погибли в уезде Адраскан в том же регионе. О том, что в Герате прошел действительно мощный снегопад свидетельствуют фото, которые появляются в твиттере.

      В другом регионе – Кандагаре погибли 8 человек и еще 14 человек получили ранения. Там тоже от снега обвалились крыши.


      Мощные снегопады упали на афганский Герат/ фото из соцсетей​

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Афганістан Погода Жертвы
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