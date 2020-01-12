Дубай затопили сильные ливни: фото и видео

Объединенные Арабские Эмираты залили сильные дожди – страна оказалась под влиянием мощного циклона. Ливни затопили международный аэропорт Дубая.

На видео из аэропорта Дубая зафиксированы залиты водой перроны и взлетно-посадочные полосы. Десятки рейсов задерживаются и на вылет, и на прибытие. А на некоторых улицах затопило припаркованные авто и люди передвигаются на лодках.

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"Работа аэропорта изменилась из-за сильного дождя и наводнения. Задержки рейсов, вероятнее всего, будут продолжаться в течение следующих 24 часов", – сообщили в аэропорту.

Кроме дождей, 12 января в Дубае выпал град.

Operations at DXB continue to be hampered by the knock-on effects of today’s heavy rainfall resulting in a number of flight delays, cancellations & diversions. We continue to work closely with our partners to restore full operations & minimise inconvenience to our customers (1/2) — Dubai Airports (@DubaiAirports) January 11, 2020

Dubai is flooded everywhere... Even the airport... pic.twitter.com/r4MibduCvV — Skywalker ◢◤ (@MisterAlbie) January 11, 2020

Following very Heavy Rains ..Dubai is flooded everywhere... Even the airport. ! ...flights delayed or canceled pic.twitter.com/AkMS90bZPz — Sleek Whizz (@SleekWhizzKe) January 12, 2020

Floods happening today at Dubai Airport and if it was in Uganda our leaders in opposition today would say M7 caused it like they always say pic.twitter.com/B3RT6q0ZXR — ????? ?????? (@akmartos) January 11, 2020

I took this video on my way to work this morning, just 2days rain. I don't think dubai was built to handle this much rain. pic.twitter.com/fh5c7Y6zTU — Adesewa (@DuchessT_) January 11, 2020

Desis in dubai are charging 2 dhs for trolley services WHY ARE WE LIKE THIS pic.twitter.com/aozQysc9lu — پروانہ (@DerSchreider) January 12, 2020

Dubai Airport after massive rain. pic.twitter.com/djlXxIwzDk — Rashida Sial (@Rashida_Sial) January 11, 2020

Floods in #Dubai today. Crazy rainfall last night. My villa is leaking all over! pic.twitter.com/VyelCwVITv — Tam Khan (@Tam_Khan) January 11, 2020

Смотрите видео из затопленного Дубая: