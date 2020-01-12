Дубай затопили сильные ливни: фото и видео
Объединенные Арабские Эмираты залили сильные дожди – страна оказалась под влиянием мощного циклона. Ливни затопили международный аэропорт Дубая.
На видео из аэропорта Дубая зафиксированы залиты водой перроны и взлетно-посадочные полосы. Десятки рейсов задерживаются и на вылет, и на прибытие. А на некоторых улицах затопило припаркованные авто и люди передвигаются на лодках.
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"Работа аэропорта изменилась из-за сильного дождя и наводнения. Задержки рейсов, вероятнее всего, будут продолжаться в течение следующих 24 часов", – сообщили в аэропорту.
Кроме дождей, 12 января в Дубае выпал град.
Смотрите видео из затопленного Дубая:
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