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      Дубай затопили сильные ливни: фото и видео

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      Ливни в Дубае затопили аэропорт / Коллаж 24 канала

      Объединенные Арабские Эмираты залили сильные дожди – страна оказалась под влиянием мощного циклона. Ливни затопили международный аэропорт Дубая.

      На видео из аэропорта Дубая зафиксированы залиты водой перроны и взлетно-посадочные полосы. Десятки рейсов задерживаются и на вылет, и на прибытие. А на некоторых улицах затопило припаркованные авто и люди передвигаются на лодках.

      Смотрите также фото: Мощнейшие землетрясения в Пуэрто-Рико разрушили уникальную природную достопримечательность: фото

      "Работа аэропорта изменилась из-за сильного дождя и наводнения. Задержки рейсов, вероятнее всего, будут продолжаться в течение следующих 24 часов", – сообщили в аэропорту.

      Кроме дождей, 12 января в Дубае выпал град.

      Смотрите видео из затопленного Дубая:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Чрезвычайное происшествие авиация Стихийный бедствия Погода ОАЭ
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