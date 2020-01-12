Дубай затопили сильні зливи: фото і відео
Об'єднані Арабські Емірати залили сильні дощі – країна опинилась під впливом потужного циклону. Зливи затопити міжнародний аеропорт Дубая.
На відео з аеропорту Дубая зафіксовані залиті водою перони і злітно-посадкові смуги. Десятки рейсів затримуються і на виліт, і на прибуття. А на деяких вулицях затопило припарковані авто і люди пересуваються на човнах.
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"Робота аеропорту змінилася через сильний дощ і повені. Затримки рейсів, найімовірніше, триватимуть протягом наступних 24 годин", – повідомили в аеропорту.
Окрім дощів, 12 січня в Дубаї випав град.
Дивіться відео з затопленого Дубая: