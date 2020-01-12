12:21
12 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Дубай затопили сильні зливи: фото і відео

      2020 Читать новость на русском
      Зливи в Дубаї затопили аеропорт / Колаж 24 каналу

      Об'єднані Арабські Емірати залили сильні дощі – країна опинилась під впливом потужного циклону. Зливи затопити міжнародний аеропорт Дубая.

      На відео з аеропорту Дубая зафіксовані залиті водою перони і злітно-посадкові смуги. Десятки рейсів затримуються і на виліт, і на прибуття. А на деяких вулицях затопило припарковані авто і люди пересуваються на човнах.

      Дивіться також фото: Найпотужніші за 100 років землетруси в Пуерто-Ріко зруйнували унікальну природну пам'ятку

      "Робота аеропорту змінилася через сильний дощ і повені. Затримки рейсів, найімовірніше, триватимуть протягом наступних 24 годин", – повідомили в аеропорту.

      Окрім дощів, 12 січня в Дубаї випав град.

      Дивіться відео з затопленого Дубая:

       

      Магнітні бурі у січні 2020 року: чого очікувати
      сьогодні
      3095
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: ОАЕ Погода Стихійні лиха авіація Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Двадцять років Путіна
      Борис Немировський 458
      сьогодні , 08:01 Мільярдери України: що треба знати про Геннадія Боголюбова
      Світлана Попова 1696
      сьогодні , 02:25 Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      Наталя Боднар 5213
      11 січня , 23:35 Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Ірина Кошанська 42115
      11 січня , 19:00 Иран три дня лгал миру
      Юрій Бутусов 1711
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук