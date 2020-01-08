Найпотужніші за 100 років землетруси в Пуерто-Ріко зруйнували унікальну природну пам'ятку: фото

Два потужних землетруси (магнітудою 5,8 6 січня та магнітудою 6,4 7 січня) завдали руйнувань у Пуерто-Ріко. Збитки оцінюють у 3 мільярди доларів, але найгірше для місцевих те, що зруйнована унікальна природна пам'ятка – Пунта Вентана.

Землетрус біля Пуерто-Ріко 7 січня магнітудою 6,4 став найпотужнішим за понад століття. Про це розповіли UPRM Meteorological Laboratory

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Поштовхи відчули до 400 тисяч людей, кажуть у theweathernetwork. Аналітик із досліджень стихійних лих Чак Уотсон сказав агентству CNN, що землетруси на південному узбережжі Пуерто-Ріко можуть коштувати острову до 3,1 мільярда доларів економічних втрат.

Та найбільше в країні переймаються не економічними втратами: регіон втрачає туристичну привабливість, а туризм – основне джерело доходу остров'ян.

Вже відомо, що землетрус зруйнував популярне туристичне скельне утворення – кам'яну арку Пунта Вентана.

Ось фото до і після землетрусу арки Пунта Вентана

А також історичну пам'ятку 1841 року – церкву Консепсьон Інмакулада.



Церква Консепсьон Інмакулада, зруйнована землетрусом 7 січня / Фото АР

Пуетро-Ріко – острів з особливим урядуванням у басейні Карибського моря. Фактично це автономія у складі США без статусу штату (влада належить Конгресу США, але дія конституції США обмежена). На острові живуть приблизно 4 мільйони людей.

Нагадаємо, у листопаді 2019 в Албанії найпотужніший за десятиліття землетрус вбив 50 людей та спричинив значні руйнування.