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      Найпотужніші за 100 років землетруси в Пуерто-Ріко зруйнували унікальну природну пам'ятку: фото

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      Знаменита Punta Ventana – зруйнована / CNN

      Два потужних землетруси (магнітудою 5,8 6 січня та магнітудою 6,4 7 січня) завдали руйнувань у Пуерто-Ріко. Збитки оцінюють у 3 мільярди доларів, але найгірше для місцевих те, що зруйнована унікальна природна пам'ятка – Пунта Вентана.

      Землетрус біля Пуерто-Ріко 7 січня магнітудою 6,4 став найпотужнішим за понад століття. Про це розповіли UPRM Meteorological Laboratory 

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      Поштовхи відчули до 400 тисяч людей, кажуть у theweathernetwork. Аналітик із досліджень стихійних лих Чак Уотсон сказав агентству CNN, що землетруси на південному узбережжі Пуерто-Ріко можуть коштувати острову до 3,1 мільярда доларів економічних втрат.

      Та найбільше в країні переймаються не економічними втратами: регіон втрачає туристичну привабливість, а туризм – основне джерело доходу остров'ян. 

      Вже відомо, що землетрус зруйнував популярне туристичне скельне утворення – кам'яну арку Пунта Вентана.

       

      Ось фото до і після землетрусу арки Пунта Вентана

      А також історичну пам'ятку 1841 року – церкву Консепсьон Інмакулада. 

      Церква
      Церква Консепсьон Інмакулада, зруйнована землетрусом 7 січня / Фото АР

      Пуетро-Ріко – острів з особливим урядуванням у басейні Карибського моря. Фактично це автономія у складі США без статусу штату (влада належить Конгресу США, але дія конституції США обмежена). На острові живуть приблизно 4 мільйони людей. 

      Нагадаємо, у листопаді 2019 в Албанії найпотужніший за десятиліття землетрус вбив 50 людей та спричинив значні руйнування.

      Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      7 січня
      25023
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Землетрус Стихійні лиха
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