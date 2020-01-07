Вчені заявили вже про мільярд загиблих від вогню тварин в Австралії
Через пожежі в Австралії вже загинули понад мільярд тварин, причому більшість із них – в штаті Новий Південний Вельс. У цій кількості, зауважимо, враховані кажани, жаби та безхребетні.
Таку кількість загиблих тварин озвучив еколог з університету Сіднея Кріс Дікман, пише американське видання HuffPost.
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Раніше вчений говорив про 480 мільйонів загиблих тварин, однак зараз вже називає цю оцінку "занадто скромною".
Зараз вже понад 800 мільйонів загиблих тварин тільки в Новому Південному Уельсі. Ця цифра виключає кажанів, жаб і безхребетних. Поза всяким сумнівом, загалом втрати вже перевищили 1 мільярд,
– каже Дікман.
За його словами, під загрозою повного зникнення – чорний какаду та два види дрібних сумчастих.
Величезних втрат зазнали коали – знищено понад 30% ареалу їхнього існування в Новому Південному Уельсі та, ймовірно, третину популяції в регіоні.
На чому базуються дані про загиблих тварин – пояснення у матеріалі 24 каналу.
Головне про пожежі в Австралії
- Пожежі в Австралії тривають від середини жовтня 2019 року, вже майже три місяці.
- Тільки в січні 2020 вогонь знищив майже 400 будинків, десятки тисяч будинків не мають електрики.
- У регіоні оголосили надзвичайний стан, здійснюють примусову евакуацію.
- Пожежники нарахували майже 200 вогнищ, щодня з вогнем борються близько 3 тисяч рятувальників.
- Відомо щонайменше про 24 загиблих; місцеві вчені заявили про пів мільярда постраждалих тварин.
- Вміст небезпечних для здоров'я речовин у повітрі перевищив допустиму концентрацію у понад 20 разів.
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