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      Вчені заявили вже про мільярд загиблих від вогню тварин в Австралії

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      Австралія: говорять вже про мільярд загиблих тварин / New York Times

      Через пожежі в Австралії вже загинули понад мільярд тварин, причому більшість із них – в штаті Новий Південний Вельс. У цій кількості, зауважимо, враховані кажани, жаби та безхребетні.

      Таку кількість загиблих тварин озвучив еколог з університету Сіднея Кріс Дікман, пише американське видання HuffPost.

      Читайте також: Україна готова допомогти Австралії у боротьбі з пожежами, – МЗС

      Раніше вчений говорив про 480 мільйонів загиблих тварин, однак зараз вже називає цю оцінку "занадто скромною". 

      Зараз вже понад 800 мільйонів загиблих тварин тільки в Новому Південному Уельсі. Ця цифра виключає кажанів, жаб і безхребетних. Поза всяким сумнівом, загалом втрати вже перевищили 1 мільярд,
      – каже Дікман.

      За його словами, під загрозою повного зникнення – чорний какаду та два види дрібних сумчастих.

      Величезних втрат зазнали коали – знищено понад 30% ареалу їхнього існування в Новому Південному Уельсі та, ймовірно, третину популяції в регіоні.

      На чому базуються дані про загиблих тварин – пояснення у матеріалі 24 каналу. 

      Головне про пожежі в Австралії

      • Пожежі в Австралії тривають від середини жовтня 2019 року, вже майже три місяці.
      • Тільки в січні 2020 вогонь знищив майже 400 будинків, десятки тисяч будинків не мають електрики.
      • У регіоні оголосили надзвичайний стан, здійснюють примусову евакуацію.
      • Пожежники нарахували майже 200 вогнищ, щодня з вогнем борються близько 3 тисяч рятувальників.
      • Відомо щонайменше про 24 загиблих; місцеві вчені заявили про пів мільярда постраждалих тварин.
      • Вміст небезпечних для здоров'я речовин у повітрі перевищив допустиму концентрацію у понад 20 разів.

      Читайте також: Австралійський апокаліпсис: які висновки повинні зробити українці

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Австралія Пожежі в Австралії Світ тварин Жертви
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