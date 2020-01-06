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      Нищівні пожежі в Австралії: скільки насправді тварин загинуло

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      Нищівні пожежі в Австралії / news.mthai.com

      Потужні австралійські пожежі вже не вщухають вже два місяці. Вони винищують не лише будинки, а й цілі міста. Крім того, від пожеж постраждала флора і фауна регіону. У ЗМІ повідомляють про майже пів мільярда загиблих тварин. Та чи дійсно ці цифри відповідають реальності – читайте далі.

      Звідки взялася інформація про кількість загиблих тварин

      Автором підрахунків був професор та експерт з біорізноманітності Австралії Сіднейського університету Кріс Дікман. На сайті Сіднейського університету він пояснив, звідки взялися такі цифри.

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      Професор зазначив, що вони базуються на звіті для Всесвітнього фонду природи (WWF) за 2007 рік, співавтором якого він був. У ньому було детально описаний вплив на дику природу Австралії розчищення земель у штаті Новий Південний Уельс. За його підрахунками, у середньому на гектар припадало 17,5 ссавців, 20,7 птаха та 129,5 рептилій. Цю кількість він помножив на площу земель, які охоплені пожежами.

      Ми підрахували, що лише на трьох мільйонах гектарів Нового Південного Уельсу, які згоріли 10 днів тому, від пожеж могли постраждати до 480 мільйонів ссавців, птахів та рептилій,
      – заявив професор Дікман.

      Еколог із Йоркського університету Колін Біл зауважив, що оцінки австралійських колег можуть бути дещо перебільшені. Він додав, що у тих районах Африки, де він працює дуже мало птахів гине безпосередньо від пожежі. 


      Врятована коала в Австралії / Фото: Getty images

      Чому цифри, названі Дікманом, можуть бути неправдиві

      • Цифри оцінюють шкоду, завдану пожежами у Новому Південному Уельсі, а вогонь поширився і на штат Вікторія.
      • Важко знайти оцінки того, наскільки добре рептилії переживають пожежі, у подібних районах Австралії більшість цих плазунів живе у землі.
      • Ґрунт є хорошим теплоізолятор. Тож, плазуни, які риють нори, здатні показувати дуже низьку смертність навіть під час сильних пожеж.

      Що відбувається в Австралії

      Зараз у Новому Південному Уельсі вирують понад 200 пожеж, їхня кількість з кінця грудня зросла більш, ніж у два рази. Через задимлення вміст небезпечних для здоров'я речовин у столиці країни Канберрі перевищив гранично допустиму концентрацію більше, ніж у 20 разів. Синоптики прогнозують посилення спеки, яка триватиме ще три тижні.

      Днями у штаті Вікторія на узбережжі океану були заблоковані 4 тисячі місцевих жителів та туристів. Вони фактично потрапили у пастку та перебували між вогнем і океаном. Їх рятували військові кораблі.

      Місцеві жителі намагаються власними силами врятувати якомога більше тварин. Зокрема, коалам надають допомогу у реабілітаційному центрі.


      В Австралії сотні тварин помирають від пожеж / Фото: Gofundme

      Лісові пожежі настільки потужні, що їх видно навіть з супутника. Світлину, на якій видно не лише самі пожежі, але й величезний шлейф диму, опублікував супутник метеорологічного агентства Японії Himawari-8.

      Подивитися світлини, що робить Himawari-8, можна тут.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Пожежі в Австралії Пожежа Австралія Світ тварин Жертви
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