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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ
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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ

      Пожежні Австралії радіють дощу: у мережі з'явилися зворушливі фото та відео

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      Австралійці масово постять у соцмережах про рясні дощі / Ілюстративне фото (pixabay)

      Масштабні пожежі, площа яких вже більша за площу Європи, знищують Австралію понад два місяці. Спекотна суха погода заважала рятувальникам боротися зі стихією. У неділю ввечері, 5 січня, люди почали публікувати фото та відео з дописом: "В Австралії дощ!"

      Користувачі інтернету Австралії пишуть, що дощ не всюди (бо країна дуже велика) і не такий потужний, як хотілося б. Але те, що він є – вже вселяє надію, що масштабні пожежі можна буде здолати. 

      Читайте також: Пожежі в Австралії: сім'я відомого зоозахисника Ірвіна рятує тварин від смерті – моторошні фото

      Дивіться фото та відео, які публікують у мережі під тегом "Is it raining in Australia" ("В Австралії дощ"):

      До теми: Нищівні пожежі в Австралії: кількість жертв різко зросла

      Дивіться також: Пожежі в Австралії знищують цілі міста, загинули сотні мільйонів тварин: моторошні фото

      Зверніть увагу: Австралія у вогні: знаменитості відреагували на нищівну трагедію

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      5 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Австралія Пожежі в Австралії Пожежа
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