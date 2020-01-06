Пожежні Австралії радіють дощу: у мережі з'явилися зворушливі фото та відео

Масштабні пожежі, площа яких вже більша за площу Європи, знищують Австралію понад два місяці. Спекотна суха погода заважала рятувальникам боротися зі стихією. У неділю ввечері, 5 січня, люди почали публікувати фото та відео з дописом: "В Австралії дощ!"

Користувачі інтернету Австралії пишуть, що дощ не всюди (бо країна дуже велика) і не такий потужний, як хотілося б. Але те, що він є – вже вселяє надію, що масштабні пожежі можна буде здолати.

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Дивіться фото та відео, які публікують у мережі під тегом "Is it raining in Australia" ("В Австралії дощ"):

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Vo moula sab ki sunta ha

It's raining in Australia#australiafire pic.twitter.com/6QG1zTxqCg — New Masroor Mobiles (@masroormobiles) January 5, 2020

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