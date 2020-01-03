Австралія у вогні: птахи почали імітувати звуки сирен – унікальне відео

Унікальну сороку знайшли в Австралії, де вирують масштабні лісові пожежі. Пташка імітує звуки аварійних сирен, які включають рятувальники під час евакуації людей з небезпечних палаючих регіонів.

Відео співаючої сороки на паркані оприлюднив колишній комісар Грегорі Ендрюс.

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На ньому видно, як пташка починає співати, однак це не схоже на пташиний спів. Сорока чітко імітує сигнал пожежної машини.

Це одна з найкрутіших речей за всю історію. Я зустрів австралійську сороку у штаті Новий Південний Уельс, яка навчилася виспівувати дзвінки пожежних та карет швидкої допомоги,

– розповів Грегорі Ендрюс.

Зауважимо, сороки можуть імітувати голоси більш ніж 35 видів птахів і навіть звуки тварин та людей.

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