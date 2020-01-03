Австралія у вогні: птахи почали імітувати звуки сирен – унікальне відео
Унікальну сороку знайшли в Австралії, де вирують масштабні лісові пожежі. Пташка імітує звуки аварійних сирен, які включають рятувальники під час евакуації людей з небезпечних палаючих регіонів.
Відео співаючої сороки на паркані оприлюднив колишній комісар Грегорі Ендрюс.
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На ньому видно, як пташка починає співати, однак це не схоже на пташиний спів. Сорока чітко імітує сигнал пожежної машини.
Це одна з найкрутіших речей за всю історію. Я зустрів австралійську сороку у штаті Новий Південний Уельс, яка навчилася виспівувати дзвінки пожежних та карет швидкої допомоги,
– розповів Грегорі Ендрюс.
Зауважимо, сороки можуть імітувати голоси більш ніж 35 видів птахів і навіть звуки тварин та людей.
Масштабні пожежі в Австралії: головне
- Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці. В країні оголосили надзвичайний стан.
- Найгірша ситуація у штатах Вікторія і Новий Південний Уельс. Там вогонь зруйнував понад 1400 будинків.
- Пожежі забрали життя 19 людей, ще десятки вважаються зниклими безвісти, а тисячі – змушені рятуватися від вогню на морському узбережжі.
- Також від вогню загинули близько пів мільярда тварин. Найбільше страждають коали та кенгуру.
- Деякі регіони країни залишилися без електрики, телефонного зв'язку та інтернету.
- Синоптики прогнозують посилення спеки, яка триватиме ще три тижні.
- Гасити пожежі намагаються понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається впоратися з вогнем, що швидко поширюється лісами.