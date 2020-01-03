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      Австралія у вогні: птахи почали імітувати звуки сирен – унікальне відео

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      В Австралії сорока навчилась імітувати звуки пожежних сирен / Скріншот

      Унікальну сороку знайшли в Австралії, де вирують масштабні лісові пожежі. Пташка імітує звуки аварійних сирен, які включають рятувальники під час евакуації людей з небезпечних палаючих регіонів.

      Відео співаючої сороки на паркані оприлюднив колишній комісар Грегорі Ендрюс.

      До теми: Нищівні пожежі в Австралії: кількість жертв різко зросла

      На ньому видно, як пташка починає співати, однак це не схоже на пташиний спів. Сорока чітко імітує сигнал пожежної машини.

      Це одна з найкрутіших речей за всю історію. Я зустрів австралійську сороку у штаті Новий Південний Уельс, яка навчилася виспівувати дзвінки пожежних та карет швидкої допомоги,
      – розповів Грегорі Ендрюс.

      Зауважимо, сороки можуть імітувати голоси більш ніж 35 видів птахів і навіть звуки тварин та людей. 

       

      Масштабні пожежі в Австралії: головне

      • Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці.  В країні оголосили надзвичайний стан.
      • Найгірша ситуація у штатах Вікторія і Новий Південний Уельс. Там вогонь зруйнував понад 1400 будинків. 
      • Пожежі забрали життя 19 людей, ще десятки вважаються зниклими безвісти, а тисячі – змушені рятуватися від вогню на морському узбережжі.
      • Також від вогню загинули близько пів мільярда тварин. Найбільше страждають коали та кенгуру.
      • Деякі регіони країни залишилися без електрики, телефонного зв'язку та інтернету. 
      • Синоптики прогнозують посилення спеки, яка триватиме ще три тижні.
      • Гасити пожежі намагаються понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається впоратися з вогнем, що швидко поширюється лісами. 
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Пожежа Австралія Світ тварин Надзвичайні ситуації
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