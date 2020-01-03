Австралия в огне: птицы начали имитировать звуки сирен – уникальное видео

Уникальную сороку нашли в Австралии, где бушуют масштабные лесные пожары. Птичка имитирует звуки аварийных сирен, которые включают спасатели во время эвакуации людей из опасных горящих регионов.

Видео поющей сороки на заборе обнародовал бывший комиссар Грегори Эндрюс.

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На нем видно, как птичка начинает петь, однако это не похоже на птичье пение. Сорока четко имитирует сигнал пожарной машины.

Это одна из самых крутых вещей за всю историю. Я встретил австралийскую сороку в штате Новый Южный Уэльс, которая научилась распевать вызовы пожарных и карет скорой помощи,

– рассказал Грегори Эндрюс.

Заметим, сороки могут имитировать голоса более чем 35 видов птиц и даже звуки животных и людей.

Масштабные пожары в Австралии: главное