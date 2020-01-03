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      Австралия в огне: птицы начали имитировать звуки сирен – уникальное видео

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      В Австралии сорока научилась имитировать звуки пожарных сирен / Скриншот

      Уникальную сороку нашли в Австралии, где бушуют масштабные лесные пожары. Птичка имитирует звуки аварийных сирен, которые включают спасатели во время эвакуации людей из опасных горящих регионов.

      Видео поющей сороки на заборе обнародовал бывший комиссар Грегори Эндрюс.

      К теме: Разрушительные пожары в Австралии: число жертв резко возросло

      На нем видно, как птичка начинает петь, однако это не похоже на птичье пение. Сорока четко имитирует сигнал пожарной машины.

      Это одна из самых крутых вещей за всю историю. Я встретил австралийскую сороку в штате Новый Южный Уэльс, которая научилась распевать вызовы пожарных и карет скорой помощи,
      – рассказал Грегори Эндрюс.

      Заметим, сороки могут имитировать голоса более чем 35 видов птиц и даже звуки животных и людей.

       

      Масштабные пожары в Австралии: главное

      • Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии более 2 месяцев. В стране объявили чрезвычайное положение.
      • Самая тяжелая ситуация в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Там огонь разрушил более 1400 домов.
      • Пожары унесли жизни 19 человек, еще десятки считаются пропавшими без вести, а тысячи вынуждены спасаться от огня на морском побережье.
      • Также от огня погибли около полмиллиарда животных. Больше всего страдают коалы и кенгуру.
      • Некоторые регионы страны остались без электричества, телефонной связи и интернета.
      • Синоптики прогнозируют усиление жары, которая продлится еще три недели.
      • Тушить пожары пытаются более тысячи спасателей. Тем не менее, им не удается справиться с огнем, быстро распространяющимся в лесах.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Чрезвычайное происшествие Мир животных Австралия Пожар
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