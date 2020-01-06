10:07
6 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Універсальна відмазка Порошенка. Кохання у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      13:21, 5 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ

      Вогняна пастка: пожежі в Австралії почали формувати погоду

      282 Читать новость на русском
      Пожежі в Австралії почали формувати погоду / Getty Images

      Пожежі в Австралії почали самостійно формувати погоду, яка лише сприяє подальшому поширенню вогню. Утворюються блискавки, що можуть підпалювати нові ділянки.

      Над величезною охопленою вогнем територією утворився масштабний прошарок низького тиску. Про це пише BBC News Україна, посилаючись на метеорологічне бюро Австралії.

      Знайте більше: Пожежі в Австралії знищують цілі міста, під загрозою сотні мільйонів тварин: моторошні фото

      Як пожежі в Австралії можуть формувати погоду?

      • Цей прошарок разом з гарячим повітрям підіймає в атмосферу клуби диму від палаючої рослинності на висоту від 10 до 50 кілометрів і розносить їх на значні відстані.

      Шлейф від австралійських пожеж вже подолав майже 2 тисячі кілометрів і досяг території Нової Зеландії.

      • Вистигаючи у верхніх шарах атмосфери, дим перетворюється на потужні купчасто-дощові хмари з грозовим потенціалом.
      • У них формуються електричні розряди, які призводять до виникнення блискавок. Ті ж, зі свого боку, можуть підпалювати нові ділянки землі.

      У східній частині Гіппсленда на висоті понад 16 кілометрів сформувалися грозові хмари. Такі грози, спричинені вогнем, можуть збільшувати територію пожеж внаслідок блискавок, атмосферного перенесення розпеченого вугілля і сильних поривів вітру,
      – повідомляють синопитки. 

      За останніми даними, в результаті пожеж в Австралії загинули 24 людини і сотні мільйонів тварин.

      Страшні пожежі в Австралії: основне

      • Масштабні пожежі в Австралії тривають від середини жовтня. Від початку року пожежі знищили майже 400 будинків у Новому Південному Уельсі та кілька десятків – у Вікторії.
      • Десятки тисяч будинків в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія не мають електрики. У регіоні – надзвичайний стан, проводиться примусова евакуація.
      • За даними Національної служби пожежної охорони штату Новий Південний Уельс, в штаті вирує 146 пожеж, з яких 65 не припиняються. У неділю, 5 грудня, близько 2 тисяч 700 пожежників боролись із полум'ям.
      • За останніми даними, в результаті пожеж в Австралії загинули 24 людини. Австралійські вчені заявляють, що у вогні могли постраждати до 500 мільйонів тварин. 
      Розмір аліментів: важливі зміни у 2020 році
      сьогодні
      1100
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Пожежі в Австралії Новини політики Погода Австралія Пожежа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:34 Соцвиплати на дітей в 2020: від декретних до допомоги одиноким матерям
      Ірина Поліщук 849
      сьогодні , 09:04 Головні новини 5 січня: Зеленський в Омані, перша втрата на Донбасі та новий пікет у Каховці
      Лія Бонавська 2896
      5 січня , 22:00 Альтернатива Зеленському, неспокійна Лівія та баталії щодо новорічного привітання: блоги тижня
      Блог Соцмережі 1214
      5 січня , 20:04 Найсмішніші меми тижня: Порошенко забув про путч на Новий рік, а Зеленському – какая разніца
      Лія Бонавська 3194
      5 січня , 19:30 Ймовірна війна між США та Іраном та резонансне вбивство у Каховці – відео тижня
      Северин Трач 925
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук