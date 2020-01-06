Вогняна пастка: пожежі в Австралії почали формувати погоду
Пожежі в Австралії почали самостійно формувати погоду, яка лише сприяє подальшому поширенню вогню. Утворюються блискавки, що можуть підпалювати нові ділянки.
Над величезною охопленою вогнем територією утворився масштабний прошарок низького тиску. Про це пише BBC News Україна, посилаючись на метеорологічне бюро Австралії.
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Як пожежі в Австралії можуть формувати погоду?
- Цей прошарок разом з гарячим повітрям підіймає в атмосферу клуби диму від палаючої рослинності на висоту від 10 до 50 кілометрів і розносить їх на значні відстані.
Шлейф від австралійських пожеж вже подолав майже 2 тисячі кілометрів і досяг території Нової Зеландії.
- Вистигаючи у верхніх шарах атмосфери, дим перетворюється на потужні купчасто-дощові хмари з грозовим потенціалом.
- У них формуються електричні розряди, які призводять до виникнення блискавок. Ті ж, зі свого боку, можуть підпалювати нові ділянки землі.
– повідомляють синопитки.
За останніми даними, в результаті пожеж в Австралії загинули 24 людини і сотні мільйонів тварин.
Страшні пожежі в Австралії: основне
- Масштабні пожежі в Австралії тривають від середини жовтня. Від початку року пожежі знищили майже 400 будинків у Новому Південному Уельсі та кілька десятків – у Вікторії.
- Десятки тисяч будинків в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія не мають електрики. У регіоні – надзвичайний стан, проводиться примусова евакуація.
- За даними Національної служби пожежної охорони штату Новий Південний Уельс, в штаті вирує 146 пожеж, з яких 65 не припиняються. У неділю, 5 грудня, близько 2 тисяч 700 пожежників боролись із полум'ям.
- За останніми даними, в результаті пожеж в Австралії загинули 24 людини. Австралійські вчені заявляють, що у вогні могли постраждати до 500 мільйонів тварин.