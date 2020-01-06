Вогняна пастка: пожежі в Австралії почали формувати погоду

Пожежі в Австралії почали самостійно формувати погоду, яка лише сприяє подальшому поширенню вогню. Утворюються блискавки, що можуть підпалювати нові ділянки.

Над величезною охопленою вогнем територією утворився масштабний прошарок низького тиску. Про це пише BBC News Україна, посилаючись на метеорологічне бюро Австралії.

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Як пожежі в Австралії можуть формувати погоду?

Цей прошарок разом з гарячим повітрям підіймає в атмосферу клуби диму від палаючої рослинності на висоту від 10 до 50 кілометрів і розносить їх на значні відстані.

Шлейф від австралійських пожеж вже подолав майже 2 тисячі кілометрів і досяг території Нової Зеландії.

Вистигаючи у верхніх шарах атмосфери, дим перетворюється на потужні купчасто-дощові хмари з грозовим потенціалом.

У них формуються електричні розряди, які призводять до виникнення блискавок. Ті ж, зі свого боку, можуть підпалювати нові ділянки землі.

У східній частині Гіппсленда на висоті понад 16 кілометрів сформувалися грозові хмари. Такі грози, спричинені вогнем, можуть збільшувати територію пожеж внаслідок блискавок, атмосферного перенесення розпеченого вугілля і сильних поривів вітру,

– повідомляють синопитки.

За останніми даними, в результаті пожеж в Австралії загинули 24 людини і сотні мільйонів тварин.

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