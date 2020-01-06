Огненная ловушка: пожары в Австралии начали формировать погоду

Пожары в Австралии начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня. Образовываются молнии, которые могут поджигать новые участки.

Над огромной охваченной огнем территорией образовался масштабный слой низкого давления. Об этом пишет BBC News Украина, ссылаясь на метеорологическое бюро Австралии.

Знайте больше: Пожары в Австралии уничтожают целые города, под угрозой сотни миллионов животных: жуткие фото

Как пожары в Австралии могут формировать погоду?

Эта прослойка вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма от горящей растительности на высоту от 10 до 50 километров и разносит их на значительные расстояния.

Шлейф от австралийских пожаров уже преодолел почти 2 тысячи километров и достиг территории Новой Зеландии.

Остывая в верхних слоях атмосферы, дым превращается в мощные кучево-дождевые облака с грозовым потенциалом.

В них формируются электрические разряды, которые приводят к возникновению молний. Те же, со своей стороны, могут поджигать новые участки земли.

В восточной части Гиппсленда на высоте более 16 километров сформировались грозовые облака. Такие грозы, вызванные огнем, могут увеличивать территорию пожаров вследствие молний, ​​атмосферного переноса раскаленного угля и сильных порывов ветра,

– сообщают синоптики.

По последним данным, в результате пожаров в Австралии погибли 24 человека и сотни миллионов животных.

Страшные пожары в Австралии: основное