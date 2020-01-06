10:42
6 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ ИТОГИ 2019 ПОЖАРЫ В АВСТРАЛИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры
      Вєсті Кремля
      16:46, 5 января
      Вести.UA. Жир: Универсальная отмазка Порошенко. Любовь в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      13:23, 5 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ ИТОГИ 2019 ПОЖАРЫ В АВСТРАЛИИ

      Огненная ловушка: пожары в Австралии начали формировать погоду

      656 Читати новину українською
      Пожары в Австралии начали формировать погоду / Getty Images

      Пожары в Австралии начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня. Образовываются молнии, которые могут поджигать новые участки.

      Над огромной охваченной огнем территорией образовался масштабный слой низкого давления. Об этом пишет BBC News Украина, ссылаясь на метеорологическое бюро Австралии.

      Знайте больше: Пожары в Австралии уничтожают целые города, под угрозой сотни миллионов животных: жуткие фото

      Как пожары в Австралии могут формировать погоду?

      • Эта прослойка вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма от горящей растительности на высоту от 10 до 50 километров и разносит их на значительные расстояния.

      Шлейф от австралийских пожаров уже преодолел почти 2 тысячи километров и достиг территории Новой Зеландии.

      • Остывая в верхних слоях атмосферы, дым превращается в мощные кучево-дождевые облака с грозовым потенциалом.
      • В них формируются электрические разряды, которые приводят к возникновению молний. Те же, со своей стороны, могут поджигать новые участки земли.

      В восточной части Гиппсленда на высоте более 16 километров сформировались грозовые облака. Такие грозы, вызванные огнем, могут увеличивать территорию пожаров вследствие молний, ​​атмосферного переноса раскаленного угля и сильных порывов ветра,
      – сообщают синоптики.

      По последним данным, в результате пожаров в Австралии погибли 24 человека и сотни миллионов животных.

      Страшные пожары в Австралии: основное

      • Масштабные пожары в Австралии длятся с середины октября. С начала года пожары уничтожили почти 400 домов в Новом Южном Уэльсе и несколько десятков – в Виктории.
      • Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория не имеют электричества. В регионе – чрезвычайное положение, проводится принудительная эвакуация.
      • По данным Национальной службы пожарной охраны штата Новый Южный Уэльс, в штате бушуют 146 пожаров, из которых 65 не прекращаются. В воскресенье, 5 декабря, около 2 тысяч 700 пожарных боролись с пламенем.
      • Согласно последним данным, в результате пожаров в Австралии погибли 24 человека. Австралийские ученые заявляют, что в огне могли пострадать до 500 миллионов животных.
      Прогноз погоды на 6 января: на Святой вечер похолодает и будет мороз
      сегодня
      746
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Пожары в Австралии Погода Австралия Пожар
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:05 Австралійський апокаліпсис: які висновки повинні зробити українці
      Уляна Супрун 169
      сегодня , 09:34 Соцвыплаты на детей в 2020: от декретных до помощи одиноким матерям
      Ірина Поліщук 203
      сегодня , 09:04 Главные новости 5 января: первая потеря на Донбассе, Зеленский в Омане и новый пикет в Каховке
      Лія Бонавська 1637
      5 января , 22:00 Альтернатива Зеленському, неспокійна Лівія та баталії щодо новорічного привітання: блоги тижня
      Блог Соцмережі 1255
      5 января , 20:04 Самые смешные мемы недели: Порошенко забыл о путче на Новый год, а Зеленскому – какая разница
      Лія Бонавська 1107
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук