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      В Австралии радуются дождю: в сети появились трогательные фото и видео

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      Австралийцы массово постятся в соцсетях об обильных дождях / Иллюстративное фото (pixabay)

      Масштабные пожары, площадь которых уже превысила площадь средней страны Европы, уничтожают Австралию более двух месяцев. Жаркая сухая погода мешала спасателям бороться со стихией. В воскресенье вечером, 5 января, люди начали публиковать фото и видео с сообщением: "В Австралии дождь!"

      Пользователи интернета Австралии пишут, что дождь не везде (потому что страна очень большая) и не такой мощный, как хотелось бы. Но то, что он есть – уже вселяет надежду, что масштабные пожары можно будет преодолеть. 

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      Смотрите фото и видео, которые публикуют в сети под тегом "Is it raining in Australia" ("В Австралии дождь"):

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      От курения вейпа умерли 55 людей в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
      5 января
      15517
      Автор: Северин Трач
      Теги: Пожар Пожары в Австралии Австралия
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