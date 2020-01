В Австралии радуются дождю: в сети появились трогательные фото и видео

Масштабные пожары, площадь которых уже превысила площадь средней страны Европы, уничтожают Австралию более двух месяцев. Жаркая сухая погода мешала спасателям бороться со стихией. В воскресенье вечером, 5 января, люди начали публиковать фото и видео с сообщением: "В Австралии дождь!"

Пользователи интернета Австралии пишут, что дождь не везде (потому что страна очень большая) и не такой мощный, как хотелось бы. Но то, что он есть – уже вселяет надежду, что масштабные пожары можно будет преодолеть.

Смотрите фото и видео, которые публикуют в сети под тегом "Is it raining in Australia" ("В Австралии дождь"):

