В Австралии радуются дождю: в сети появились трогательные фото и видео
Масштабные пожары, площадь которых уже превысила площадь средней страны Европы, уничтожают Австралию более двух месяцев. Жаркая сухая погода мешала спасателям бороться со стихией. В воскресенье вечером, 5 января, люди начали публиковать фото и видео с сообщением: "В Австралии дождь!"
Пользователи интернета Австралии пишут, что дождь не везде (потому что страна очень большая) и не такой мощный, как хотелось бы. Но то, что он есть – уже вселяет надежду, что масштабные пожары можно будет преодолеть.
Читайте также: Пожары в Австралии: семья известного зоозащитники Ирвина спасает животных от смерти – страшные фото
Смотрите фото и видео, которые публикуют в сети под тегом "Is it raining in Australia" ("В Австралии дождь"):
К теме: Сокрушительные пожары в Австралии: число жертв резко возросло
Смотрите также: Пожары в Австралии уничтожают целые города, погибли сотни миллионов животных: жуткие фото
Обратите внимание: Австралия в огне: знаменитости отреагировали на сокрушительную трагедию
Читайте также: Австралия в огне: птицы начали имитировать звуки сирен – уникальное видео
Выбор редакции
-
Главные новости 5 января: первая потеря на Донбассе, Зеленский в Омане и новый пикет в Каховке5 января , 22:07
-
Балканские страны начали получать российский газ в обход Украины5 января , 21:05
-
Самые смешные мемы недели: Порошенко забыл о путче на Новый год, а Зеленскому – какая разница5 января , 20:04