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      Губительные пожары в Австралии: сколько на самом деле животных погибло

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      Сокрушительные пожары в Австралии / news.mthai.com

      Мощные австралийские пожары не утихают уже два месяца. Они истребляют не только дома, но и целые города. Кроме того, от пожаров пострадала флора и фауна региона. В СМИ сообщают о почти пол миллиарде погибших животных. И действительно ли эти цифры соответствуют реальности – читайте дальше.

      Откуда взялась информация о количестве погибших животных

      Автором подсчетов был профессор и эксперт по биоразнообразию Австралии Сиднейского университета Крис Дикман. На сайте Сиднейского университета он объяснил, откуда взялись такие цифры.

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      Профессор отметил, что они базируются на отчете для Всесмирного фонда природи (WWF) за 2007 год, соавтором которого он был. В нем было подробно описано влияние на дикую природу Австралии расчистки земель в штате Новый Южный Уэльс. По его подсчетам, в среднем на гектар приходилось 17,5 млекопитающих, 20,7 птицы и 129,5 рептилий. Это число он умножил на площадь земель, которые охвачены пожарами.

      Мы подсчитали, что только на трех миллионах гектаров Нового Южного Уэльса, которые сгорели 10 дней назад, от пожаров могли пострадать до 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий,
      – заявил профессор Дикман.

      Эколог из Йоркского университета Колин Билл заметил, что оценки австралийских коллег могут быть несколько преувеличены. Он добавил, что в тех районах Африки, где он работает очень мало птиц гибнет непосредственно от пожара.


      Спасенная коала в Австралии / Фото: Getty images

      Почему цифры, названные Дикманом, могут быть ложными

      • Цифры оценивают ущерб, нанесенный пожарами в Новом Южном Уэльсе, а огонь распространился и на штат Виктория.
      • Трудно найти оценки того, насколько хорошо рептилии переживают пожар, в подобных районах Австралии большинство этих пресмыкающихся живет в земле.
      • Почва является хорошим теплоизолятором. Поэтому, пресмыкающиеся, которые роют норы, способны показывать очень низкую смертность даже во время сильных пожаров.

      Что происходит в Австралии

      Сейчас в Новом Южном Уэльсе бушует более 200 пожаров, их количество с конца декабря выросло более, чем в два раза. Из-за задымления содержание опасных для здоровья веществ в столице страны Канберре превысило предельно допустимую концентрацию более чем в 20 раз. Синоптики прогнозируют усиление жары, которая продлится еще три недели.

      На днях в штате Виктория на побережье океана были заблокированы 4 тысячи местных жителей и туристов. Они фактически попали в ловушку и находились между огнем и океаном. Их спасали военные корабли.

      Местные жители пытаются своими силами спасти как можно больше животных. В частности, коалам оказывают помощь в реабилитационном центре.


      В Австралии сотни животных умирают от пожаров / Фото: Gofundme

      Лесные пожары настолько мощные, что их видно даже со спутника. Фотографию, на которой видно не только сами пожары, но и огромный шлейф дыма, опубликовал спутник метеорологического агентства Японии Himawari-8.

      Посмотреть фотографии, что делает Himawari-8, можно здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Австралия Пожар Пожары в Австралии Жертвы Мир животных
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