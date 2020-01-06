Україна готова допомогти Австралії у боротьбі з пожежами, – МЗС

Східне узбережжя Австралії зазнає значних руйнувань через масштабні пожежі, які тривають вже майже три місяці. Міністерство закордонних справ України висловило сум з приводу такої ситуації та заявило про готовність "надати допомогу дружньому австралійському народу".

У повідомленні МЗС, оприлюдненому 6 січня на офіційному сайті, мовиться: в Україні з глибоким сумом стежать за розвитком ситуації в Австралії – ситуації критичної, яка вже призвела до значної кількості жертв та зниклих безвісти.

Читайте також: Український боксер Шелестюк підтримав Австралію через лісові пожежі: фото

Україна висловлює щирі співчуття родинам загиблих, бажає швидкого одужання всім постраждалим. А також зичить успіху рятувальним службам і пожежникам, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків стихійного лиха.

"Уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народу", – наголосили в МЗС.

Зауважимо, щодо з'ясування, чи є серед потерпілих у пожежах в Австралії українці, посольство України докладає усіх необхідних зусиль.

Головне про ситуацію в Австралії

Пожежі в Австралії тривають від середини жовтня 2019 року, вже майже три місяці.

Тільки в січні 2020 вогонь знищив майже 400 будинків, десятки тисяч будинків не мають електрики.

У регіоні оголосили надзвичайний стан, здійснюють примусову евакуацію.

Пожежники нарахували майже 200 вогнищ, щодня з вогнем борються близько 3 тисяч рятувальників.

Відомо щонайменше про 24 загиблих; місцеві вчені заявили про пів мільярда постраждалих тварин.

Вміст небезпечних для здоров'я речовин у повітрі перевищив допустиму концентрацію у понад 20 разів.

До теми: Нищівні пожежі в Австралії: скільки насправді тварин загинуло