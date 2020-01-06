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      Україна готова допомогти Австралії у боротьбі з пожежами, – МЗС

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      МЗС України оприлюднило заяву з приводу пожеж в Австралії / ВВС

      Східне узбережжя Австралії зазнає значних руйнувань через масштабні пожежі, які тривають вже майже три місяці. Міністерство закордонних справ України висловило сум з приводу такої ситуації та заявило про готовність "надати допомогу дружньому австралійському народу".

      У повідомленні МЗС, оприлюдненому 6 січня на офіційному сайті, мовиться: в Україні з глибоким сумом стежать за розвитком ситуації в Австралії – ситуації критичної, яка вже призвела до значної кількості жертв та зниклих безвісти.

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      Україна висловлює щирі співчуття родинам загиблих, бажає швидкого одужання всім постраждалим. А також зичить успіху рятувальним службам і пожежникам, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків стихійного лиха.

      "Уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народу", – наголосили в МЗС.

      Зауважимо, щодо з'ясування, чи є серед потерпілих у пожежах в Австралії українці, посольство України докладає усіх необхідних зусиль. 

      Головне про ситуацію в Австралії

      • Пожежі в Австралії тривають від середини жовтня 2019 року, вже майже три місяці.
      • Тільки в січні 2020 вогонь знищив майже 400 будинків, десятки тисяч будинків не мають електрики.
      • У регіоні оголосили надзвичайний стан, здійснюють примусову евакуацію.
      • Пожежники нарахували майже 200 вогнищ, щодня з вогнем борються близько 3 тисяч рятувальників.
      • Відомо щонайменше про 24 загиблих; місцеві вчені заявили про пів мільярда постраждалих тварин.
      • Вміст небезпечних для здоров'я речовин у повітрі перевищив допустиму концентрацію у понад 20 разів.

      До теми: Нищівні пожежі в Австралії: скільки насправді тварин загинуло

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Австралія Пожежі в Австралії МЗС України Пожежа
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