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      Украина готова помочь Австралии в борьбе с пожарами, – МИД

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      МИД Украины обнародовало заявление по поводу пожаров в Австралии / ВВС

      Восточное побережье Австралии испытывает значительных разрушений из-за масштабных пожаров, которые продолжаются уже почти три месяца. Министерство иностранных дел Украины выразило сожаление по поводу такой ситуации и заявило о готовности "оказать помощь дружественному австралийскому народу".

      В сообщении МИД, обнародованном 6 января на официальном сайте, говорится: в Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации в Австралии – критической ситуации, которая уже привела к значительному количеству жертв и пропавших без вести.

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      Украина выражает искренние соболезнования семьям погибших, желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. А также желает успеха спасательным службам и пожарным, участвующим в ликвидации трагических последствий стихийного бедствия.

      "Правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу", – подчеркнули в МИД.

      Отметим, по выяснению, есть ли среди пострадавших в пожарах в Австралии украинцы, посольство Украины прилагает все усилия.

      Как Украина может помочь Австралии

      "Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить в помощь около 200 специально подготовленных спасателей ДСНС в течение 24 – 36 часов, причем со всем необходимым снаряжением и на специально арендованном самолете. Ожидаем решения австралийской стороны", – так написал в своем фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.

      Главное о ситуации в Австралии

      • Пожары в Австралии продолжаются с середины октября 2019 года, уже почти три месяца.
      • Только в январе 2020 огонь уничтожил почти 400 домов, десятки тысяч домов без электричества.
      • В регионе объявили чрезвычайное положение, осуществляют принудительную эвакуацию.
      • Пожарные насчитали почти 200 очагов, каждый день с огнем борются около 3 тысяч спасателей.
      • Известно по меньшей мере о 24 погибших; местные ученые заявили о полу миллиарде пострадавших животных.
      • Содержание опасных для здоровья веществ в воздухе превысило допустимую концентрацию более чем в 20 раз.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Пожары в Австралии Пожар Австралия МИД Украины
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