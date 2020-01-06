Украина готова помочь Австралии в борьбе с пожарами, – МИД

Восточное побережье Австралии испытывает значительных разрушений из-за масштабных пожаров, которые продолжаются уже почти три месяца. Министерство иностранных дел Украины выразило сожаление по поводу такой ситуации и заявило о готовности "оказать помощь дружественному австралийскому народу".

В сообщении МИД, обнародованном 6 января на официальном сайте, говорится: в Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации в Австралии – критической ситуации, которая уже привела к значительному количеству жертв и пропавших без вести.

Читайте также: Украинский боксер Шелестюк поддержал Австралию из-за лесных пожаров: фото

Украина выражает искренние соболезнования семьям погибших, желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. А также желает успеха спасательным службам и пожарным, участвующим в ликвидации трагических последствий стихийного бедствия.

"Правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу", – подчеркнули в МИД.

Отметим, по выяснению, есть ли среди пострадавших в пожарах в Австралии украинцы, посольство Украины прилагает все усилия.

Как Украина может помочь Австралии

"Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить в помощь около 200 специально подготовленных спасателей ДСНС в течение 24 – 36 часов, причем со всем необходимым снаряжением и на специально арендованном самолете. Ожидаем решения австралийской стороны", – так написал в своем фейсбуке глава МВД Арсен Аваков.

Главное о ситуации в Австралии

Пожары в Австралии продолжаются с середины октября 2019 года, уже почти три месяца.

Только в январе 2020 огонь уничтожил почти 400 домов, десятки тысяч домов без электричества.

В регионе объявили чрезвычайное положение, осуществляют принудительную эвакуацию.

Пожарные насчитали почти 200 очагов, каждый день с огнем борются около 3 тысяч спасателей.

Известно по меньшей мере о 24 погибших; местные ученые заявили о полу миллиарде пострадавших животных.

Содержание опасных для здоровья веществ в воздухе превысило допустимую концентрацию более чем в 20 раз.

К теме: Губительные пожары в Австралии: сколько на самом деле животных погибло