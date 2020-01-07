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      Ученые заявили уже о миллиарде погибших от огня животных в Австралии

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      Австралия: говорят уже о миллиарде погибших животных / New York Times

      Из-за пожаров в Австралии уже погибли свыше миллиарда животных, причем большинство из них – в штате Новый Южный Уэльс. В этом количестве, заметим, учтены летучие мыши, лягушки и беспозвоночные.

      Такое количество погибших животных озвучил эколог из университета Сиднея Крис Дикман, пишет американское издание HuffPost.

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      Ранее ученый говорил о 480 миллионах погибших животных, однако сейчас уже называет эту оценку "слишком скромной".

      Сейчас уже свыше 800 миллионов погибших животных только в Новом Южном Уэльсе. Эта цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. Вне всякого сомнения, в целом потери уже превысили 1 миллиард,
      – говорит Дикман.

      По его словам, под угрозой полного исчезновения – черный какаду и два вида мелких сумчатых.

      Огромные потери понесли коалы – уничтожено более 30% ареала их существования в Новом Южном Уэльсе и, вероятно, треть популяции в регионе.

      На чем базируются данные о погибших животных – объяснение в материале 24 канала.

      Главное о пожарах в Австралии

      • Пожары в Австралии продолжаются с середины октября 2019 года, уже почти три месяца.
      • Только в январе 2020 огонь уничтожил почти 400 домов, десятки тысяч домов остались без электричества.
      • В регионе объявили чрезвычайное положение, осуществляют принудительную эвакуацию.
      • Пожарные насчитали почти 200 очагов, каждый день с огнем борются около 3 тысяч спасателей.
      • Известно по меньшей мере о 24 погибших; местные ученые заявили про пол миллиарда пострадавших животных.
      • Содержание опасных для здоровья веществ в воздухе превысило допустимую концентрацию более чем в 20 раз.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертвы Мир животных Пожары в Австралии Австралия
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