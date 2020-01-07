Ученые заявили уже о миллиарде погибших от огня животных в Австралии

Из-за пожаров в Австралии уже погибли свыше миллиарда животных, причем большинство из них – в штате Новый Южный Уэльс. В этом количестве, заметим, учтены летучие мыши, лягушки и беспозвоночные.

Такое количество погибших животных озвучил эколог из университета Сиднея Крис Дикман, пишет американское издание HuffPost.

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Ранее ученый говорил о 480 миллионах погибших животных, однако сейчас уже называет эту оценку "слишком скромной".

Сейчас уже свыше 800 миллионов погибших животных только в Новом Южном Уэльсе. Эта цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. Вне всякого сомнения, в целом потери уже превысили 1 миллиард,

– говорит Дикман.

По его словам, под угрозой полного исчезновения – черный какаду и два вида мелких сумчатых.

Огромные потери понесли коалы – уничтожено более 30% ареала их существования в Новом Южном Уэльсе и, вероятно, треть популяции в регионе.

На чем базируются данные о погибших животных – объяснение в материале 24 канала.

Главное о пожарах в Австралии

Пожары в Австралии продолжаются с середины октября 2019 года, уже почти три месяца.

Только в январе 2020 огонь уничтожил почти 400 домов, десятки тысяч домов остались без электричества.

В регионе объявили чрезвычайное положение, осуществляют принудительную эвакуацию.

Пожарные насчитали почти 200 очагов, каждый день с огнем борются около 3 тысяч спасателей.

Известно по меньшей мере о 24 погибших; местные ученые заявили про пол миллиарда пострадавших животных.

Содержание опасных для здоровья веществ в воздухе превысило допустимую концентрацию более чем в 20 раз.

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